'Идет подготовка': у Трампа рассказали о переговорах с Путиным и конце войны

Трамп считает, что без диалога с Россией соглашение по Украине невозможно, и планирует работать над этим в ближайшие месяцы, отметил Майк Уолтц.

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Стало известно когда могут состояться переговоры Трампа и Путина / Коллаж Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео

О чем сказал Майк Волтц:

Продолжается подготовка к переговорам Трампа и Путина

Переговоры могут состояться в ближайшие дни или недели

Украина должна снизить мобилизационный возраст

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил о подготовке к его переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным. Разговор между ними может состояться в "ближайшие дни или недели". Об этом в интервью ABC News сообщил советник Трампа по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц.

Переговоры с Путиным

"Ну, подготовка (к переговорам между Трампом и Путиным - ред.) идет полным ходом", - отметил он. видео дня

Он подчеркнул, что, с точки зрения президента Трампа, достижение мирного соглашения по войне в Украине невозможно без установления определенных отношений и диалога с другой стороной.

"Мы обязательно будем работать над этим в предстоящие месяцы", - добавил он.

На вопрос о возможной трехсторонней встрече с участием президента Украины Владимира Зеленского он отметил, что пока "четкие рамки для этого" отсутствуют.

Волтц также предположил, что телефонный разговор между российским диктатором Путиным и Трампом может состояться "в ближайшие дни или недели".

Мобилизация в Украине

Он добавил, что Украина сталкивается с проблемами нехватки человеческих ресурсов, поскольку призывной возраст даже не достигает 18 лет.

"Когда мы слышим о моральных трудностях и ситуации на фронте, стоит отметить: если украинцы призывают весь мир поддержать демократию "ва-банк", то и они должны действовать соответственно. И они, безусловно, храбро боролись. Они, безусловно, заняли очень благородную и жесткую позицию, но нам нужно решить проблему нехватки человеческих ресурсов", - сказал советник Трампа.

По его словам, дело не только в поставках боеприпасов, амуниции или выделении дополнительного финансирования. Главным является стабилизация ситуации на фронте, что создаст условия для заключения мирного соглашения.

Что предусматривает закон о мобилизации в Украине / Инфографика: Главред

Окончание войны в Украине

Отвечая на вопрос относительно сроков окончания войны в Украине Волтц отметил, что в интересах новой администрации Трампа прекращение огня "в любую минуту, в любой день".

"Я думаю, что это было бы невероятно позитивным первым шагом с обеих сторон, и это позволило бы нам войти в рамки определенного типа переговорного решения", - подчеркнул он.

Советник Трампа добавил, что война должна закончиться дипломатически, однако, он считает нереалистичным изгнание российских войск со всей территории Украины.

"Я просто не думаю, что реалистично говорить, что мы собираемся изгнать каждого россиянина с каждого сантиметра украинской земли, даже из Крыма. Президент Трамп признал эту реальность, и я считаю огромным шагом вперед то, что весь мир признает эту реальность. Теперь давайте двигаться дальше", - сказал Волтц.

Что известно о Дональде Трампе / Инфографика: Главред

Политика Трампа в отношении Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Владимир Путин намерен во время предстоящих переговоров с избранным президентом США Дональдом Трампом поднять вопрос о сокращении военного присутствия НАТО вблизи российских границ, сообщает Financial Times.

Тем временем Дональд Трамп значительно смягчил риторику относительно завершения войны в Украине, что вызывает беспокойство для украинской стороны. Об этом заявил бывший посол Украины в США (2006-2010) и Франции (2014-2020) Олег Шамшур.

Украина надеется на встречу между Дональдом Трампом и президентом Владимиром Зеленским после инаугурации 20 января, сообщил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий.

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Кто такой Майкл Волтц Майкл Джордж Глен Уолтц - американский политик и полковник армии Соединенных Штатов. Член Республиканской партии. Волц родился 31 января 1974 года в Бойнтон-Бич, штат Флорида, и вырос в Джексонвилле. Получил степень бакалавра искусств в области международных исследований в Военном институте Вирджинии и получил звание второго лейтенанта армии США, пишет Википедия. Уолтц - "зеленый берет" (так в США называют Силы специальных операций) с боевыми наградами, который все еще служит полковником Национальной гвардии армии США и бывший советник по политике Белого дома и Пентагона. Он первый "зеленый берет", избранный в Конгресс. Прослужил в армии более 26 лет. Служил как офицер спецназа с многочисленными командировками в Афганистан, на Ближний Восток и в Африку. За боевые заслуги Уолтц был награжден четырьмя бронзовыми звездами, в частности, двумя - за храбрость. Уолтц поддержал Дональда Трампа на президентских праймериз Республиканской партии в 2024 году. После вторжения России в Украину в 2022 году он призвал администрацию Джо Байдена предоставить Киеву больше оружия, чтобы помочь ему оттеснить российские войска. Но в 2024 году Волтц заявил, что должна произойти переоценка целей Соединенных Штатов в Украине. В частности, в апреле 2024 года Уолтц голосовал против дополнительного финансирования помощи Украине на $60 млрд. "Эпоха бездонных чеков для Украины от Конгресса закончилась. Европа должна сделать больше для Украины, США должны защитить свою южную границу", - писал он. При этом среди других причин своего голосования против финансирования для Украины Уолтц называл отсутствие стратегии у администрации президента Джо Байдена. Он критиковал Белый дом за медленную и несвоевременную поддержку Украины, а также за недостаточные санкции против энергетического сектора России. "Если Путин добьется успеха в Украине, он не остановится, пока не привлечет страны НАТО. Нужно остановить Россию перед тем, как она втянет НАТО и США в войну", - писал Волтц.

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