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Состоится ли встреча Трампа и Путина: аналитик раскрыл неожиданный сценарий

Юлия Закрепа
11 января 2025, 16:10
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Морозов считает, что будет важным момент, в какую страну будет первый визит Трампа.
Состоится ли встреча Трампа и Путина: аналитик раскрыл неожиданный сценарий
Состоятся ли переговоры Трампа и Путина / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Ключевые тезисы Морозова:

  • Трамп объявил о намерениях по быстрому завершению войны
  • Существует ли специальный план у США для Украины
  • Почему встреча Путина и Трампа не состоится

Александр Морозов, политический аналитик, который находится в Праге, высказал мнение, что для двусторонней встречи Трампа с главой РФ нет повода, потому что Путин не может участвовать ни в Мюнхенской конференции по безопасности, ни в саммите G7, он может быть только на саммите G20, который состоится в ноябре 2025 года.

"Дональдом Трампом объявлены намерения по быстрому завершению войны, которую Россия ведет против Украины. Вряд ли кто-то сейчас может сказать, что существует какой-то план у Трампа или у его ближайшего окружения о том, каким образом можно завершить эту войну не то, чтобы за 24 часа, а хотя бы за 100 дней, как он сейчас сказал, или за шесть месяцев. Такого плана нет. Есть только намерения. Скорее всего мы увидим в первой половине 2025 года только консультации администрации Трампа с различными сторонами о том, как завершить эту войну", - отметил Александр Морозов в эфире "Еспресо".

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По его мнению, к этим консультациям будут привлечены и Китай, и Турция, со стороны Соединенных Штатов и Саудовская Аравия, и Арабские Эмираты, то есть те страны, с которыми Дональд Трамп ранее активно сотрудничал.

"Для нас очень существенно увидеть, какими будут серии первых зарубежных визитов Дональда Трампа. Разумеется, визиты будут сравнивать с его первой каденцией. Сейчас Трамп дал понять в резкой форме на своей пресс-конференции, что он не поедет с визитом в Канаду и не поедет с визитом в Мексику, что очевидно. Он также дал понять, что не поедет в Данию и тем самым скорее всего ни в одну из стран Скандинавии, потому что сложно представить такой визит, если ты публично угрожаешь отобрать Гренландию у Дании", - прокомментировал политический аналитик.

Трамп инфографика
Что известно о Дональде Трампе / Инфографика: Главред

По словам Морозова, будет важным, в какую страну будет первый визит Трампа: как в первую каденцию - в Саудовскую Аравию и Израиль, то есть ближневосточное турне, будет ли в Европе выбрана Польша или другая страна, будет ли Трамп в первом полугодии строить свои отношения с Китаем и договариваться о встрече - это все будет существенно.

"На мой взгляд, никакой встречи Трампа с Путиным не будет ни в первом полугодии, ни вообще в 2025 году. Поскольку двусторонний саммит невозможен, потому что для него нет повода. А встретиться Трампу и Путину на полях - большой вопрос: где они это могут сделать? Ведь Путин не может участвовать ни в Мюнхенской конференции, ни в саммите G7. Он может быть только на саммите G20, который состоится в ноябре 2025 года", - резюмировал Морозов.

Переговоры Путина и Трампа - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что стали известны требования Путина на переговорах с Трампом. По словам бывшего высокопоставленного чиновника Кремля, Путин хочет устранить любые угрозы для России и изменить правила международного порядка. Однако, Трамп в любом случае хочет свернуть НАТО.

Олег Шамшур рассказал, повлияет ли Трамп на Путина. Эксперт считает, что Путин, очевидно, ударит тогда, когда посчитает, что для этого созрели условия и он достаточно силен, чтобы продолжать агрессию. Диктатор не будет соблюдать режим прекращения огня во время правления Трампа.

Бывший посол Украины Олег Шамшур также раскрыл, что Трамп приготовил для Украины после своей инаугурации. Он считает, что очень важным остается вопрос, будет ли продолжена военная поддержка Украины. В дальнейшем будет критически важно, действительно ли Трамп, как он обещал, сократит эту помощь, обусловив ее тем, готовы ли европейцы за это платить.

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война в Украине Дональд Трамп Владимир Путин Александр Морозов мирные переговоры с Россией
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