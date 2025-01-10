Режим прекращения огня в Украине: эксперт рассказал, повлияет ли Трамп на Путина

Помощь партнеров является ключевым фактором, но мы должны быть готовы бороться, подчеркнул эксперт.

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Трамп, Путин / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

Угомонится ли Путин при Трампе

Чего ждать Украине после инаугурации Трампа

Российский диктатор Владимир Путин не будет придерживаться режима прекращения огня во время правления Дональда Трампа.

Об этом в интервью Главреду рассказал бывший посол Украины в США (2006-2010) и Франции (2014-2020) Олег Шамшур.

По его словам, сценарий, при котором будет достигнуто решение о прекращении огня, является маловероятным.

"Путин, очевидно, ударит тогда, когда посчитает, что для этого созрели условия и он достаточно силен, чтобы продолжать агрессию. Опять же, это будет зависеть от того, насколько сильной и мобилизованной во всех аспектах будет Украина. Здесь я еще раз подчеркиваю: мы не должны забывать, что очень многое зависит именно от нас, а не только от того, как будут вести себя наши партнеры", - отметил эксперт.

Шамшур подчеркнул, что помощь партнеров является ключевым фактором, но мы должны быть готовы бороться даже в ситуации, когда объемы помощи могут сократиться.

"То, что прекращение огня станет лишь временной передышкой, понятно всем. Другое дело, что даже те, кто это понимает на Западе, не готовы действовать таким образом, чтобы этого избежать. Есть много разговоров, но риторика, хоть и правильная, очень отстает от конкретных действий. Это касается как объемов помощи, так и санкций и других мер, поэтому сейчас очень критический момент не только в военном, но и в дипломатическом плане", - подытожил эксперт.

Смотрите полное интервью Олега Шамшура Главреду:

Завершение войны в Украине - прогнозы

Напомним, в 2025 году активная фаза войны в Украине может прекратиться из-за усилий президента США Дональда Трампа. Однако война останется нерешенной, прогнозирует Newsweek.

Также дипломат Владимир Огрызко считает, что Россия может отступить и прекратить войну, если сработают несколько ключевых факторов: поддержка Украины, эффективность ВСУ и усиление санкций против РФ. Это может стать началом распада России.

Как сообщал Главред, военный эксперт Роман Свитан считает, что война может продлиться еще около трех лет. Украина может выйти на границы 1991 года к 2027 году.

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Кто такой Олег Шамшур? Олег Шамшур – украинский дипломат. В период с 2005 по 2010 год был послом Украины в США и Антигуа и Барбуде. С 2014 по 2020 год – посол Украины во Франции. В разные годы работал в Представительстве правительства Украины при отделении ООН в Женеве, посольстве Украины в странах Бенилюкса, и был заместителем министра иностранных дел, пишет Википедия.

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