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Завершение войны или временное перемирие РФ и Украины: опубликован прогноз

Андрей Ганчук
1 января 2025, 15:33
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В новом году могут начаться мирные переговоры, считают эксперты.
ВСУ, войска РФ
Ожидается не конец войны, а временное прекращение огня - СМИ / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, 38-я ОБМП

Что говорится в материале Newsweek:

  • 2025-й может стать годов завершения активной фазы войны
  • Можно придумать много формул, которые устроили бы как Украину, так и РФ
  • Речь пойдет не об окончании войны, а о прекращении огня

В 2025 году, вероятно, активная фаза боевых действий в Украине будет прекращена в результате усилий президента США Дональда Трампа. Впрочем, вряд ли это поставит точку в российско-украинском конфликте.

В материале Newsweek говорится о том, что российские оккупанты в новом году продолжат наступательные действия. Однако команда Трампа будет принуждать обе стороны к миру.

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Как полагает академический содиректор Центра геополитики и бизнеса ESSEC (Франция) Чедомир Несторович, Трамп не стремится "просто так" продолжать военную поддержку Украины, и это заставит Киев "начать переговоры сейчас, пока не стало слишком поздно". Перемирие приведет к получению помощи от НАТО без формальной интеграции в блок и частичному смягчению санкций в отношении России.

"Потеря территории для Украины не означает окончательную потерю, потому что можно придумать много формул, чтобы удовлетворить требования как России, так и Украины", - считает эксперт.

Переговоры могут начаться уже в новом году, полагает профессор политических наук бизнес-школы ESSEC Орельен Колсон.

"Путин из-за страха дополнительных военных средств, предоставленных Украине, а Зеленский, чтобы избежать значительного прекращения поддержки США. В любом случае это будет не конец войны, а скорее вооруженное прекращение огня", - говорит Колсон.

Наиболее вероятный сценарий – замороженный конфликт с нерешенными территориальными спорами и периодической эскалацией войны, прогнозирует профессор международного менеджмента и геополитики в бизнес-школе NEOMA (Франция) Эдгар Беллоу.

Впрочем, генеральный директор и основатель благотворительной организации "Надежда для Украины" Юрий Боечко не прогнозирует прекращение активных боевых действий "в ближайшее время".

"Какое бы мирное соглашение Запад не предложил России, я не думаю, что они его примут. Это могут быть короткие три или шесть месяцев мира, но, скажем, европейцы пришлют корпус мира, а россияне начнут стрелять ним, это будет полная Третья мировая война", - подчеркнул он.

Война России против Украины в 2025 году – новости по теме:

Как сообщал Главред, корреспондент британского канала Ивор Беннет Sky News, ранее заявил, что заморозка является наиболее вероятным сценарием завершения войны в Украине. По его словам, Москва будет стремиться к завершению войны к 9 мая.

Война затянется на 2-3 года, считает российский оппозиционер Игорь Яковенко. По его мнению, Путин самостоятельно власть не отдаст, однако есть два сценария его ухода.

Украину в 2025-м ждет тяжелая борьба за сохранение страны, считает военнослужащий Максим Жорин. Украинцам не следует доверять различным прогнозам.

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Что такое Newsweek?

Newsweek - еженедельный американский журнал с либеральным уклоном, один из трех крупнейших еженедельных журналов страны. Печатался в Нью-Йорке с 1933 по 2012 год. Выходил на английском языке в США, Европе, Ближнем Востоке, Африке и Азии. В других странах мира выходил на 12 различных языках. По распространению и тиражу был вторым крупнейшим изданием среди еженедельников новостей в США после журнала "Time". Начиная с 2012 года журнал доступен только онлайн, для всех платформ и устройств. Newsweek дает детальный анализ, новости и мнения по международным вопросам, технологии, бизнеса, культуры и политики, пишет Википедия.

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