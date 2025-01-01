Что ждет Украину в войне в 2025-м: в Третьей штурмовой сделали прогноз

Что ждет Украину в новом году:
- Придется бороться за сохранение государства
- Не нужно верить обещаниям
В 2025 году Украину ожидает тяжелая борьба за сохранение своего государства. Нужно сохранять силу и не верить в обещания. Об этом заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.
В своем Telegram-канале он написал о том, что есть множество прогнозов, которые связаны с приходом Трампа на пост президента США. Подобные прогнозы будут и в дальнейшем, и не стоит ими увлекаться.
"Мой прогноз на 2025 год. Еще 100500 прогнозов о завершении войны завтра/за 2-3 недели/в день инаугурации Трампа/в день парада планет и т. д.", - считает Жорин.
По его словам, украинцев ожидает "усталость и разочарование от несбывшихся надежд" и "тяжелая борьба за сохранение страны".
"Если серьезно, то этот год уж точно должен был научить всех верить в себя и в Украину. А не в обещания, прогнозы, другие страны и организации, или события, на которые мы не влияем", - предположил майор.
Также Максим Жорин добавил, что все зависит, в первую очередь, от украинцев, и не стоит на кого-то надеяться.
"Будьте сильными в 2025 году", - подчеркнул военный.
Что будет с войной в 2025 году – прогнозы:
Как сообщал Главред, украинский дипломат, экс-глава МИД Владимир Огрызко предположил, что горячая фаза войны не закончится в 2025 году. К тому же Россию ожидают неприятные сюрпризы.
Война закончится в 2025 году мирным соглашением, полагают журналисты Financial Times. Своими усилиями Трамп может заставить Путина пойти на мирный процесс.
Война в Украине затянется еще на 2-3 года, считает российский оппозиционер Игорь Яковенко. По мнению журналиста, Путин добровольно власть не отдаст.
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Кто такой Максим Жорин
Заместитель командира 3-й ОШБр, командир полка "Азов" (2016-2017), майор ВСУ, начальник Центрального штаба Национального Корпуса. С первого дня полномасштабной агрессии РФ против Украины, 24 февраля 2022 г., принял участие в формировании киевского добровольческого отряда ТрО "Азов — Киев", который в марте расширился до батальона ТрО "Азов — Киев", а впоследствии - Отдельного полка специального назначения ВСУ, который позднее перешел в ряды ССО.
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