'Не ожидаю ничего хорошего': эксперт назвал опасность встречи Путина и Трампа

О чем сказал Олег Шамшур:
- Встреча Трампа и Путина пройдет без участия Украины
- Для Трампа главными являются его собственные интересы, а не Украины
Если Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся лично, это может иметь серьезные последствия для Украины, особенно если такая встреча пройдет без участия украинской стороны. Об этом заявил бывший посол Украины в США (2006-2010) и Франции (2014-2020) Олег Шамшур.
"В том, что эта встреча будет без присутствия Украины, я, к сожалению, почти уверен. И риски очень значительные", - отметил он в интервью Главреду.
По словам эксперта, Дональд Трамп придерживается концепции, согласно которой "большим позволено больше, чем всем остальным". Эта позиция, которую Трамп демонстрировал как во время своей первой каденции, так и в ходе избирательной кампании, может создать угрозу достижения договоренностей за счет Украины.
"Для Трампа главными являются не интересы Украины, а его собственные интересы, интересы его политического движения и его видение роли США в мире", - добавил Шамшур.
Эксперт также напомнил о предыдущих встречах Трампа с Путиным, когда американский лидер демонстрировал благосклонность к российскому президенту.
Одним из самых резонансных случаев стало высказывание Трампа, что он больше доверяет Путину, чем американским спецслужбам, в вопросе вмешательства России в выборы в США.
Как результат, эта ситуация подчеркивает дополнительные риски, связанные с личностью Трампа.
"Честно говоря, я не ожидаю ничего хорошего от такой встречи", - подытожил эксперт.
Встреча Путина и Трампа - что известно
Сегодня Главред уже отмечал, что Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным. Он подтвердил, что разговор обсуждается, однако пока что не назвал конкретной даты проведения переговоров.
По мнению эксперта Олега Шамшура, чтобы склонить диктатора Путина к миру, Трампу надо "прикончить" российскую экономику. Для этого, по его мнению, нужно еще больше усилить санкции и закрыть все лазейки, которые существуют.
В то же время, как говорится в материале Financial Times, еще перед переговорами с Путиным, вполне вероятно, что Трамп может отменить решение Байдена против РФ. В Брюсселе по этому поводу растет обеспокоенность.
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Кто такой Олег Шамшур?
Олег Шамшур - украинский дипломат. В период с 2005 по 2010 год был послом Украины в США и Антигуа и Барбуде. С 2014 по 2020 год - посол Украины во Франции.
В разные годы работал в Представительстве правительства Украины при отделении ООН в Женеве, посольстве Украины в странах Бенилюкса, и был заместителем министра иностранных дел, пишет Википедия.
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