Эксперт о встрече Трампа и Путина: надо "прикончить" российскую экономику

По мнению Олега Шамшура, нужно еще больше усилить санкции против России и закрыть все лазейки, которые существуют.

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Шамшур считает, что надо "прикончить" российскую экономику / коллаж: Главред, фото: Википедия, kremlin.ru

Основные тезисы Шамшура:

Важный рычаг влияния на РФ - экономические санкции

Российская экономика наконец-то начала шататься

Возможность введения санкций против российского флота

Чтобы склонить президента РФ Владимира Путина к миру, новоизбранному президенту США придется задуматься над качественным повышением военной помощи Украине и радикальным усилением санкций против России. Такое мнение выразил в интервью Главреду бывший посол Украины в США (2006-2010) и Франции (2014-2020) Олег Шамшур, говоря о предстоящей встрече Трампа и Путина и рычагах влияния на российского диктатора.

"Влияние, безусловно, есть, но для этого надо иметь политическую волю и желание ее использовать. Сам Трамп говорил о том, что если Путин не проявит готовности к конструктивным переговорам, тогда он "накачает" (и об этом, кажется, говорил и Келлог) Украину оружием в таких количествах и такого класса, которых мы не видели во времена Байдена. Сейчас хотелось бы посмотреть, насколько он сможет это сделать. Это один из рычагов влияния", - считает эксперт. видео дня

Не менее важный, по мнению эксперта, а возможно, даже более важный рычаг влияния - это влияние экономических санкций.

"Я не экономист, но складывается впечатление, что под влиянием санкций, а также из-за глупых расходов России на войну, российская экономика наконец-то начала шататься. Теперь надо сделать все, чтобы это шатание стало постоянным и превратилось в глубокий кризис. Короче говоря, надо "прикончить" российскую военную машину, российскую экономику", - говорит Шамшур.

Для этого, по мнению Шамшура, нужно еще больше усилить санкции и закрыть все лазейки, которые существуют.

"И это, в принципе, возможно. Например, то, что сейчас Байден рассматривает возможность введения санкций против российского флота для перевозки нефти, идет в этом направлении. Но для Байдена времени осталось немного. Трамп, если и наши западные партнеры хотят этого, даже если это будет затрагивать их интересы или интересы их компаний, должны это сделать. То есть, с одной стороны, качественное повышение военной помощи, я бы сказал, даже скачок, и, с другой стороны, радикальное усиление санкций. Это вполне реальное и значительное влияние на российскую военную машину, на способность России продолжать эту мерзкую войну", - резюмирует эксперт.

Планы Трампа по завершению войны - что известно

Как сообщал Главред, в сентябре Дональд Трамп заявил, что если он выиграет президентские выборы в США, то в первый день своего президентства позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому и лидеру РФ Владимиру Путину. По его словам, мирное "соглашение будет заключено в течение 24 часов".

В январе стало известно, что у Трампа хотят найти решение для завершения войны за 100 дней. Отмечается, что американские чиновники будут создавать "необходимые условия", чтобы Трамп поговорил как с Путиным, так и с Зеленским.

Мирный план Дональда Трампа может заработать через несколько недель после инаугурации. Переговорный процесс между Россией и Украиной может начаться ближе к Пасхе. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп отложил свое предвыборное обещание "завершить войну в Украине за 24 часа" на несколько месяцев. Европейские партнеры расценили это как сигнал, что его администрация не планирует немедленно отказываться от поддержки Киева. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на двух европейских чиновников.

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Кто такой Олег Шамшур? Олег Шамшур – украинский дипломат. В период с 2005 по 2010 год был послом Украины в США и Антигуа и Барбуде. С 2014 по 2020 год – посол Украины во Франции. В разные годы работал в Представительстве правительства Украины при отделении ООН в Женеве, посольстве Украины в странах Бенилюкса, и был заместителем министра иностранных дел, пишет Википедия.

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