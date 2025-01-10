Трамп может отменить решение Байдена против РФ: в ЕС паникуют

Высокопоставленные чиновники Европейской комиссии распорядились изучить указы Байдена.

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Какие планы у Трампа / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Facebook

Главные тезисы:

Трамп может отменить решения только потому, что их принял Байден

Трамп отказался от использования военной силы или введения пошлин на Данию

Чиновники Евросоюза анализируют сотни указов, в том числе о санкциях против России, введенных президентом США Джо Байденом. В Брюсселе растет обеспокоенность тем, что Дональд Трамп отменит их.

Брюссель обеспокоен тем, что Трамп может попытаться отменить решения своего предшественника просто потому, что их принял Байден, не особо задумываясь о последствиях таких шагов для европейских союзников, говорится в материале Financial Times.

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По словам трех человек, информированных об инициативе, высокопоставленные чиновники Европейской комиссии распорядились изучить указы Байдена, охватывающие широкий спектр вопросов - от санкций против России до торговли и кибербезопасности, - чтобы выяснить, какие отмены могут больше всего повлиять на блок или подорвать его собственные меры.

Что известно о Трампе / Инфографика: Главред

"Опасения вызывает то, что он Трамп отменит решения только потому, что их принял Байден. Нам нужно знать, как это может повлиять на нас", - сказал один из источников.

Спешка перед инаугурацией Трампа 20 января подчеркивает неуверенность ЕС в возможных действиях избранного президента, когда он вернется в Белый дом после угроз, которые он уже высказывал в адрес близких союзников США.

В последние дни Трамп отказался исключить использование военной силы или введение пошлин на Данию, чтобы заставить ее продать Гренландию. Он также предложил, чтобы Канада стала частью США, как и Панамский канал.

Новости США

Напомним, как ранее сообщал Главред, что Трамп пересматривает свой подход в отношении Украины. Стало известно, что новоизбранный президент США отложил свое предвыборное обещание "завершить войну в Украине за 24 часа" на несколько месяцев. Европейские партнеры расценили это как сигнал.

Стало известно, зачем на самом деле Трампу Гренландия. Избранный президент США хочет купить Гренландию, чтобы расширить влияние страны и создать историческое наследие. Один из анонимных источников отметил, что Трамп не планирует использовать военную силу.

Дональд Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным. Известно, что Трамп не назвал конкретной даты проведения переговоров, но подтвердил, что встреча обсуждается - какая именно цель встречи и что будут обсуждать на ней.

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