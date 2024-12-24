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Евросоюз намерен изготовить для Украины миллионы боеприпасов – еврокомиссар

Виталий Кирсанов
24 декабря 2024, 08:20
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В следующем году ЕС предоставит Украине около 30 миллиардов евро и Киев сможет самостоятельно решить, куда их направить.
Евросоюз, еврокомиссар
Еврокомиссар Андрюс Кубилюс (на фото) / коллаж: Главред, фото: facebook.com/ukroboronprom, Х / Andrius Kubilius

Что сказал еврокомиссар:

  • В ЕС сейчас производят лишь 20-25% оружия для Украины
  • Европа внедряет механизм интеграции украинского ВПК

Страны-члены ЕС в 2025 году изготовят для Вооруженных сил Украины около 2 миллионов артиллерийских снарядов. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс, пишет hromadske.

По его словам, в настоящее время в ЕС производят лишь 20-25% оружия, тогда как остальное закупают за рубежом. Чтобы увеличить производство, необходимы заказы от европейских правительств, чего сейчас не хватает. Как пояснил Кубилюс, без долгосрочных контрактов с производителями вооружения не стоит ожидать, что Европа будет производить больше оружия и боеприпасов для Украины.

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"Деньги из бюджета ЕС не могут быть использованы для закупки оружия для Украины. Существует ряд ограничений по инвестициям в оборонную промышленность за пределами ЕС. Однако для закупки вооружений могут быть использованы деньги из Европейского фонда мира или из замороженных российских активов", - добавил он.

По словам еврокомиссара, в следующем году ЕС предоставит Украине около 30 миллиардов евро и Киев сможет самостоятельно решить, куда их направить. Также Евросоюз сейчас внедряет механизм, который позволят интегрировать украинский военно-промышленный комплекс в европейскую оборонную промышленность.

Замороженные активы РФ и помощь Украине – что об этом известно:

Как сообщал Главред, западный мир заморозил активы России в размере $300 млрд из-за полномасштабного нападения на Украину. Киев неоднократно просил передать эти деньги в качестве помощи для отражения российской военной агрессии. Штаты поддержали конфискацию активов РФ для восстановления Украины.

У Путина "помахали ручкой" своим $300 млрд на Западе, писали журналисты Reuters. Российские власти намерены подавать иски в суды, но фактически смирились с потерей этих активов.

10 декабря США выделили Украине $20 миллиардов помощи на кредитной основе. Долг будет погашен за счет доходов от замороженных российских активов.

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Замороженные активы РФ

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину западные страны заморозили активы Центрального банка России на сумму около 300 миллиардов долларов. Часть прибыли от этих средств уже направляется на помощь Украине.

В конце июля ЕС передал Украине первый транш из доходов активов РФ. Урсула фон дер Ляйен отметила, что эти деньги предназначены для поддержки обороны и восстановления Украины.

В конце октбяря стало извсетно, что Великобритания выделит Украине почти 3 миллиарда долларов, используя замороженные российские активы. Кредит от Британии предназначен для бюджетной поддержки военных расходов Украины. Он направлен на то, чтобы страна инвестировала деньги в ключевое оборудование для поддержания своих усилий в войне, развязанной Россией. Речь идет о противовоздушной обороне, артиллерии и "более широкой поддержке оборудования".

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