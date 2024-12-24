Украина почти завершила разработку ракеты "Трембита": на что способно новое оружие – Politico

Ракета разрабатывается с акцентом на низкую стоимость и высокую мобильность.

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Волонтеры создают боевую ракету "Трембита" / Коллаж: Главред, фото: скриншот "Милитарный"

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Зачем Украина разрабатывает ракету "Трембита"

Основные характеристики ракеты

Украинские инженеры-волонтеры создают новую ракету "Трембита". Разработка уже находится на финальной стадии испытаний, а серийное производство планируется начать в ближайшее время. "Трембита" будет способна достичь столицы страны-агрессора РФ Москвы.

"Неизвестно, как долго Украина может рассчитывать на масштабную иностранную военную помощь. Поэтому "Трембита" – один из нескольких ракетных проектов, которые, как надеются в Украине, дадут толчок возрождению отечественной промышленности", - пишет Politico.

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Ракета "Трембита" - основные характеристики

"Трембита" – это современная крылатая ракета, которая использует ремейк импульсного реактивного двигателя, впервые примененного на немецкой бомбе V-1 в 1944 году.

Базовая модель ракеты может преодолевать расстояние в 200 км со скоростью 400 км/ч, но сейчас инженеры работают над усовершенствованной версией, способной долететь до Москвы.

По каким целям в РФ Украина может наносить удары / Инфографика Главреда

Ракета разрабатывается с акцентом на низкую стоимость и высокую мобильность. Таким образом, "Трембита" сможет эффективно истощать противовоздушную оборону противника.

Стоимость одной ракеты вместе с боеголовкой весом 20-30 кг составляет всего 15 тысяч долларов и три тысячи долларов в варианте приманки.

Разработка "Трембиты" происходит в ответ на ограниченные возможности Украины по использованию иностранных ракет большой дальности. Украинская ракета призвана стать дешевым и эффективным решением для поражения стратегических целей в тылу российской территории.

"Но Украине все еще нужно время, которого может не хватить. Высокопоставленный чиновник по вопросам безопасности говорит, что стране нужно не менее года для того, чтобы производить ракеты в количестве, дальности и с возможностями, которые бы серьезно угрожали России", - отмечает издание.

Дрон-ракета "Пекло" - что о нем известно / Инфографика: Главред

Ракета-дрон "Пекло" - главное:

6 декабря Силам обороны передали первую партию дронов-ракет "Пекло". Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что это украинское оружие, которое уже имеет подтвержденное боевое применение.

"Пекло" станет весомым инструментом, поскольку позволит уничтожать российские склады, технику, пункты дислокации, в частности на территории РФ, считает военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов. По его словам, ВСУ смогут использовать "Пекло", как посчитают нужным, без разрешений союзников.

Как сообщал Главред, в Украине началось серийное производство новой украинской крылатой ракеты "Пекло". Компания-производитель уже изготовила около 100 единиц.

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