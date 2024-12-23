"Трембита" достанет до Москвы: Украина создает новую ракету – The Economist

Базовая версия "Трембиты" летит со скоростью 400 км/ч, а в разработке уже находится более крупная и мощная модель.

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Ракета Трембита сможет долететь до Москвы / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Реализация украинской ракетной программы предусматривает появление проекта "Трембита" — одного из нескольких ракетных проектов, которые могут стать началом новой отечественной ракетной промышленности.

Двигатель "Трембиты" представляет собой современную модернизацию за 200 долларов импульсного воздушно-реактивного двигателя, пишет британское издание The Economist.

Уточняется, что базовая версия "Трембиты" летит со скоростью 400 км/ч, дальность полета — 200 км. В разработке сейчас находится более крупная и мощная модель, которая может долететь до Москвы. Серийное производство запланировано на период после окончательных полевых испытаний.

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Подчеркивается, что выпуск варианта "Трембиты" в качестве приманки может стоить лишь 3 тысячи долларов. И 15–20 тысяч — с 20–30 кг боеголовки, что считается хорошей сделкой в ракетной индустрии.

Но Украине все еще нужно время, которого может не хватить. Высокопоставленный сотрудник Службы безопасности отметил, что нужно не меньше года до производства ракет в количестве, диапазоне и возможностях, которые могли бы серьезно угрожать России.

Еще одна сложность — финансы. Правительство поддерживает производство любой ракеты, которая показала, что может летать. Частным производителям предлагается прибыль в 25%, что и производителям беспилотников.

Более сложной задачей представляется масштабирование до промышленного уровня — поиск инвестиций, производство важных компонентов за рубежом и обеспечение безопасности. В этом отношении Украина отстает от российского ракетного комплекса, который находится в ведении государства.

По словам источника, новое партнерство с западными союзниками — лучший способ масштабирования производства. Но не каждая страна охотно делится своим опытом и компетенцией, оборудованием и связанными с производством рисками.

Инсайдеры отрасли говорят, что видят больше перспектив в новых стартапах, а официальные лица добавляют, что 2025 год станет "годом украинской крылатой ракеты".

/ economist.com

Ракетная программа Украины - последние новости по теме

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Напомним, ранее Зеленский объявил о первом успешном использовании новой украинской ракеты-дрона под названием "Паляница". Однако это оружие могли применять и раньше во время ударов по вражеским объектам.

Как сообщал Главред, Зеленский намекнул, что в рамках ракетной программы "уже есть практические результаты". По его словам, выросли поставки определенных видов вооружения в войско. Кроме того, Украина развивает производство дальнобойных дронов.

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Что такое The Economist? The Economist - влиятельный еженедельный англоязычный журнал. Публикуется в Англии с 1843 года. 2006 тираж превысил миллион экземпляров, более половины которых была продана в Северной Америке. Из-за глобальной ориентации The Economist не считается исключительно британским изданием. Традиционно издание считает себя газетой и не подписывает публикации, пишет Википедия.

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