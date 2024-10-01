Украина провела успешные испытания собственной баллистической ракеты - Зеленский

Украина провела успешные испытания собственной баллистической ракеты. Об этом официально заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Украинские защитники применяют дальнобойную ракету-дрон "Паляница", а новая баллистическая ракета успешно прошла летные испытания. Украина также имеет "Нептуны", не менее 15 "Богдан" ежемесячно и новую ремонтную базу для техники", - сказал Зеленский.
Он также отметил, что только за первое полугодие этого года Украина произвела в 25 раз больше боеприпасов для артиллерии и минометов, чем за весь 2022 год. К тому же возможно создание 4 миллионов дронов, уже более 1,5 миллиона законтрактовано.
"Сейчас практически каждый визит в наши страны-партнеры, почти каждые переговоры с партнерами, с лидерами государств мира, а также непосредственное общение с оборонными компаниями - все это приносит Украине больше инвестиций в оборонную сферу, новых технологий и, соответственно, производственных возможностей", - сказал он.
Зеленский анонсировал заключение соглашений и подписание важных документов. К тому же он отметил, что в Украину придут работать новые компании.
Смотрите видео с выступлением Владимира Зеленского на форуме:
Новая ракета-дрон Паляница - главные новости
В субботу, 24 августа, Владимир Зеленский объявил о первом успешном использовании новой украинской ракеты-дрона под названием "Паляница". Однако это оружие могли применять и раньше во время ударов по вражеским объектам, пишет Defense Express. В частности - во время атак на временно оккупированных территориях.
В материале Главреда "Долетит до Москвы и двух десятков аэродромов РФ: чего ожидать от "Паляницы" в войне" говорится о том, что новое оружие для ВСУ Паляница доставит в российскую столицу из Харькова и Сум.
Из-за политических ограничений в применении западного вооружения вглубь России Украина развернула собственную ракетную программу.
Недавно президент Владимир Зеленский намекнул, что в рамках этой программы "уже есть практические результаты". По его словам, выросли поставки определенных видов вооружения в войско. Кроме того, Украина развивает производство дальнобойных дронов.
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