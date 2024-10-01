Лед тает: Шольц внезапно захотел поговорить с Путиным - когда состоится разговор

Канцлер Германии Олаф Шольц внезапно захотел лично поговорить по телефону с российским диктатором Владимиром Путиным. Пауза в их общении длилась почти два года. Об этом сообщает Die Zeit.
Сообщается, что первый контакт между ними может произойти накануне саммита G20, который состоится в Бразилии 18-19 ноября. В то же время стоит отметить, что официально пока не поступала просьба о переговорах.
Как отмечается, если этот разговор состоится, то Шольц станет первым главой правительства из поддерживающих Украину страну, который возобновил прямой контакт с агрессором.
Стоит напомнить, что последние телефонные переговоры между Шольцем и Путиным состоялись в декабре 2022 года.
Перспектива переговоров Украины и России - главные новости
Напомним, что сам президент Владимир Зеленский недавно подчеркнул, что так называемый план победы не предусматривает немедленные переговоры с Россией. План победы, по его словам, должен стать мостиком к дипломатическому выходу, чтобы остановить войну.
Накануне президент Турции Эрдоган рассказал, что его страна стремится к миру и закончить войну можно с помощью дипломатии и диалога. Однако лидер страны подчеркнул, что это при условии, что и воюющие стороны, и другие участники верят в то, что можно решить проблемы таким образом.
Ранее аналитики ISW отмечали, что Кремль продолжает публично сигнализировать о своей незаинтересованности в любом мирном урегулировании войны. Врага интересует капитуляция украинского правительства и уничтожение украинского государства.
Мирные переговоры Украины и России
Более 70% украинцев поддерживают завершение войны с Россией дипломатическим путем. Однако речь идет о процессе диалога, а не уступках. Об этом свидетельствует исследование Киевского международного института социологии.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что пока не видит вероятности переговоров с диктатором РФ Владимиром Путиным.
Зеленский также считает, что Украина не может вести переговоры с Путиным, поскольку Россия может использовать любую паузу в боевых действиях для укрепления своей оккупационной армии. После этого РФ может снова наступать на Украину для ее оккупации, но уже избегая ошибок, которые делала раньше.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украине нужно справедливое завершение войны. Киев не интересует аналог Минского формата, где Москва могла бы ультимативно выдвигать свои "требования". По его словам, российским представителям не место на Саммите мира до тех пор, пока не выработаны принципы реализации формулы Зеленского и принуждения РФ к ее выполнению.
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор РФ якобы готова к мирному разрешению войны в Украине. При этом Путин выдвигает условия. Хозяин Кремля хочет гарантий для Москвы и сохранить захваченные территории.
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