Лед тает: Шольц внезапно захотел поговорить с Путиным - когда состоится разговор

Пауза в общении между канцлером Германии и российским диктатором длилась почти 2 года.

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Шольц хочет поговорить с Путиным / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ОП

Канцлер Германии Олаф Шольц внезапно захотел лично поговорить по телефону с российским диктатором Владимиром Путиным. Пауза в их общении длилась почти два года. Об этом сообщает Die Zeit.

Сообщается, что первый контакт между ними может произойти накануне саммита G20, который состоится в Бразилии 18-19 ноября. В то же время стоит отметить, что официально пока не поступала просьба о переговорах.

Как отмечается, если этот разговор состоится, то Шольц станет первым главой правительства из поддерживающих Украину страну, который возобновил прямой контакт с агрессором.

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Стоит напомнить, что последние телефонные переговоры между Шольцем и Путиным состоялись в декабре 2022 года.

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Напомним, что сам президент Владимир Зеленский недавно подчеркнул, что так называемый план победы не предусматривает немедленные переговоры с Россией. План победы, по его словам, должен стать мостиком к дипломатическому выходу, чтобы остановить войну.

Накануне президент Турции Эрдоган рассказал, что его страна стремится к миру и закончить войну можно с помощью дипломатии и диалога. Однако лидер страны подчеркнул, что это при условии, что и воюющие стороны, и другие участники верят в то, что можно решить проблемы таким образом.

Ранее аналитики ISW отмечали, что Кремль продолжает публично сигнализировать о своей незаинтересованности в любом мирном урегулировании войны. Врага интересует капитуляция украинского правительства и уничтожение украинского государства.

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