'Не верю, что Путин готов': Зеленский озвучил 'план победы' и заговорил об окончании войны

По мнению президента, у России есть желание оккупировать Сумы.

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Зеленский дал интервью американской прессе / Коллаж Главреда. Фото: ABC News, Центр подготовки подразделений

Президент Владимир Зеленский в новом интервью ABC News подчеркнул, что так называемый план победы не предполагает немедленные переговоры с Россией.

План победы, добавил он, - мостик к дипломатическому выходу, чтобы остановить войну.

"Речь не идет о переговорах с Россией. План не предусматривает никаких уступок России, но направлен на то, чтобы заставить Кремль прекратить войну", - отметил глава государства. видео дня

Переговоры с Путиным

Зеленский также сказал, что не верит, "что Путин сейчас готов к настоящим переговорам".

По его словам, мир не имеет права расслабляться, поскольку Запад еще не остановил агрессию России. При этом Зеленский убежден, что "мы ближе к завершению войны, чем думаем".

О Курске

В этом же интервью президент назвал Курскую операцию - главным страхом кремлевского диктатора, потому что россияне увидели, что Москва не способна их защитить от вторжения.

Курская операция была "превентивным шагом" из-за подготовки России к еще одному вторжению со стороны Сумской области, подтвердил он.

"У ВС РФ есть желание оккупировать Сумы. Это и была причина наступления ВСУ на Курскую область", - сказал Зеленский.

Что известно об операции ВСУ в Курской области? Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории - более 35 километров. Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

Зеленский в США - главное

Президент Владимир Зеленский, начиная с воскресенья, 22 сентября, совершает многодневный визит в США. Во вторник, 24 сентября, он примет участие в заседании Совета Безопасности ООН по украинскому вопросу. В среду ожидается его выступление на всеобщих дебатах в Генассамблее ООН.

Все это происходит на фоне возобновившихся разговоров о "близком" снятии запрета США на нанесение дальнобойных ударов западным оружием по территории России. Даже несмотря на то, что Белый дом во всех официальных заявлениях подчеркивает, что его политика по этому поводу не изменилась.

План победы - последние новости

После выступлений в ООН Зеленский планирует посетить Байдена в Белом доме. По словам президента, он передаст американскому коллеге свой "план победы".

К слову, презентация такого плана победы — то есть видения Киевом завершения войны с Россией — была главным условием для пересмотра Соединенными Штатами запрета на дальнобойные удары по России.

Сам план хотели презентовать перед Вторым саммитом мира. Цель документа — заставить Россию вывести войска из Украины. Хотя, по слухам некоторых СМИ, в плане также якобы содержится заморозка боевых действий, что в ОП, подчеркнем, уже опровергли, назвав "фейком".

План победы от Зеленского / Инфографика Главреда

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