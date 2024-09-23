'Власть готовится к переговорам': Краев раскрыл, почему ближайшие месяцы станут решающими

В течение октября должно состояться утверждение формулы победы - к чему готовится Украина.

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Когда состоятся переговоры Украины и РФ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот: видео

Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев отметил, что визит Зеленского в США является подготовкой сильной позиции для переговоров с РФ.

"Это действительно очень важный период. Конечно, наша власть ставит достаточно идеалистические, не очень реальные цели. Последнее, что мы слышали, - в течение октября должно состояться утверждение и воплощение более 80% всех планов так называемой формулы победы, которая уже была представлена нашим американским партнерам. Однако трудно верить, что Байден, его администрация, а тем более кандидаты в президенты и вообще наши союзники в течение октября успеют воплотить довольно амбициозную программу", - отметил Краев для "Еспресо".

По словам эксперта Совета внешней политики "Украинская призма", из сообщений The Times, Bloomberg видим, что программа формулы победы действительно амбициозная.

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"Но ключевой посыл здесь в том, что наша власть готовится к переговорам. Они об этом говорят последние несколько месяцев. Американцы, которые всегда говорили, что украинцы сами выбирают время и момент, когда они должны начать переговоры с Москвой, явно готовы этому способствовать. Но американцы, как и другие наши партнеры, постоянно повторяли, что самое важное - чтобы Украина зашла на переговоры с сильной позицией То есть, чтобы Украине не пришлось сразу поддаваться Москве, не пришлось идти на определенные уступки еще до того, как эти переговоры начались. Поэтому, почему эти месяцы действительно будут решающими, почему эта поездка очень важна - это подготовка сильной переговорной позиции", - подчеркнул Краев.

Кто такой Александр Краев Александр Краев - директор программы "Северная Америка" аналитического центра "Украинская призма". Директор программы исследований Трансатлантического диалога и взаимоотношений с НАТО Группы стратегических и безопасностных студий. Преподает международную политику в Институте международных отношений (ИМО КНУ) и Киево-Могилянской академии (НаУКМА). Исследовательские интересы: внешняя политика и внутриполитические процессы США;

международная политика в Северной Америке;

внутренняя и внешняя политика Великобритании;

проблематика ирландской границы и конфликта в Северной Ирландии;

международные конфликты, подходы к пост-конфликтному урегулированию.

Переговоры Украины и РФ

Напомним, что в Кремле пытаются найти посредников для переговоров с Украиной. Российские чиновники пытаются сформировать международные мирные посреднические усилия в войне в Украине. При этом в Кремле демонстрируют нежелание России участвовать в добросовестных переговорах с Украиной.

Элита РФ выдвинула диктатору ультиматум начать переговоры. Известно, что на форуме во Владивостоке, агрессор сослался на стамбульские предложения как "настоящие", в противовес другим, "эфемерным" - эксперт рассказал о чем свидетельствует изменение риторики диктатора.

Российский диктатор Владимир Путин сделал заявление о готовности к переговорам с Украиной. Он заявил, что страна-агрессор готова вернуться к переговорам с Украиной. Как всегда, не обошлось без условий - хозяин Кремля хочет начать переговоры на основе соглашения, достигнутого в Стамбуле 2022 года.

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