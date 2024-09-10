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В Кремле пытаются найти посредников для переговоров с Украиной - ISW

Анна Ярославская
10 сентября 2024, 08:46
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Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел Бразилии Мауро Виейрой и министром иностранных дел Индии Субрахманьямом Джайшанкаром.
Сергей Лавров
Сергей Лавров / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Российские чиновники пытаются сформировать международные мирные посреднические усилия в войне в Украине. При этом в Кремле демонстрируют нежелание России участвовать в добросовестных переговорах с Украиной, критикуя мирную формулу президента Владимира Зеленского.

Как говорится в отчете Института изучения войны, 9 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел Бразилии Мауро Виейрой и министром иностранных дел Индии Субрахманьямом Джайшанкаром на полях заседания Совета сотрудничества России и стран Персидского залива в Саудовской Аравии.

В МИД России заявило, что Лавров обсудил войну в Украине с Виейрой и Джайшанкаром. Другие подробности не сообщались.

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Бразилия и Китайская Народная Республика с мая продвигают свой мирный план "Политическое урегулирование украинского кризиса" из шести пунктов, ключевые принципы которого благоприятны для России.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, в частности, недавно подтвердил поддержку Индией мира в Украине на основе принципов международного права, таких, как уважение территориальной целостности и суверенитета государств.

Однако Лавров повторил шаблонные кремлевские нарративы, которые демонстрируют нежелание России вести добросовестные переговоры с Украиной, утверждая, что мирная формула президента Украины Владимира Зеленского является "ультиматумом" и что Россия никогда серьезно не рассматривала этот план.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Переговоры Украины с Россией - последние новости

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор готова вернуться к переговорам с Украиной. Как обычно, не обошлось без условий - хозяин Кремля хочет всети переговоры на основе соглашения, достигнутого в Стамбуле в 2022 году. Такое заявление Путин озвучил на Восточном экономическом форуме.

В конце августа спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры страны-агрессора России и Украины на данный момент "потеряли свою актуальность".

Россия не готова к диалогу с Украиной на фоне операции ВСУ в Курской области, заявил помощник Путина Юрий Ушаков. Москва по-прежнему придерживается ультиматума главы Кремля, а возможность переговоров зависит, в том числе, и от обстановки на поле боя.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что сейчас переговоры между Украиной и Россией не создадут основ для справедливого прочного мира.

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