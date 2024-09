В Кремле пытаются найти посредников для переговоров с Украиной - ISW

Российские чиновники пытаются сформировать международные мирные посреднические усилия в войне в Украине. При этом в Кремле демонстрируют нежелание России участвовать в добросовестных переговорах с Украиной, критикуя мирную формулу президента Владимира Зеленского.

Как говорится в отчете Института изучения войны, 9 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел Бразилии Мауро Виейрой и министром иностранных дел Индии Субрахманьямом Джайшанкаром на полях заседания Совета сотрудничества России и стран Персидского залива в Саудовской Аравии.

В МИД России заявило, что Лавров обсудил войну в Украине с Виейрой и Джайшанкаром. Другие подробности не сообщались.

Бразилия и Китайская Народная Республика с мая продвигают свой мирный план "Политическое урегулирование украинского кризиса" из шести пунктов, ключевые принципы которого благоприятны для России.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, в частности, недавно подтвердил поддержку Индией мира в Украине на основе принципов международного права, таких, как уважение территориальной целостности и суверенитета государств.

Однако Лавров повторил шаблонные кремлевские нарративы, которые демонстрируют нежелание России вести добросовестные переговоры с Украиной, утверждая, что мирная формула президента Украины Владимира Зеленского является "ультиматумом" и что Россия никогда серьезно не рассматривала этот план.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.