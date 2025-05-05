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Меган Маркл показала принца Гарри после скандального интервью

Анна Подгорная
5 мая 2025, 01:30
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Герцогиня Сассекская поддержала мужа.
Меган Маркл, принц Гарри
Принц Гарри дети - Меган Маркл показала мужа с сыном и дочерью / коллаж: Главред, фото: Скриншот YouTube, bbc.com

Краткое содержание:

  • После проигрыша в суде об обеспечении ему и его семье госзащиты в Великобритании принц Гарри дал интервью
  • Оно вызвало множество пересудов
  • Меган Маркл в знак поддержки мужа показала, как он возится с детьми

Принц Гарри проиграл апелляцию по делу о восстановлении специальной государственной охраны для него, его жены и детей во время пребывания на территории Объединенного королевства. Этой привилегии герцог Сассекский лишился в 2020 году, когда официально сложил с себя обязанности члена британской королевской семьи и покинул страну.

С тех пор государственная охрана не назначается для Гарри и его семьи автоматически - потребность в ней рассматривается каждый раз, когда он приезжает в Британию с визитом, по отдельности. После того, как принц проиграл в суде, он дал откровенное интервью для ВВС.

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В нем младший сын короля Чарльза III эмоционально высказался и о решении суда, и об усталости от необходимости вновь и вновь поднимать тему охраны, и о прощении для членов королевской семьи, с которой он имеет весьма натянутые отношения. "Я бы хотел примирения со своей семьей. Нет смысла продолжать борьбу, жизнь бесценна", - сказал принц Гарри, но пока он убежден, что в ближайшее время его дети не смогут увидеть своих британских родственников. "Сейчас я не вижу мира, в котором я бы согласился привезти свою жену и детей в Великобританию", - отметил он.

Принц Гарри во время интервью для ВВС
Принц Гарри во время интервью для ВВС / bbc.com

Интервью принца Гарри, его эмоциональность и громкие заявления стали темой для дебатов и обсуждений. Мужа, который вновь оказался под пристальным вниманием прессы, решила поддержать Меган Маркл, герцогиня Сассекская.

В своем блоге в Instagram она опубликовала фото Гарри. Кадр выполнен со спины - принц гуляет по лужайке своего дома в Калифорнии со своими детьми. Четырехлетняя Лилибет взобралась папе на плече, а шестилетний Арчи крепко держит его за руку.

Принц Гарри с сыном Арчи и дочерью Лилибет
Принц Гарри дети - Меган Маркл показала мужа с сыном и дочерью / instagram.com/meghan

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Меган Маркл - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, почему "мир не любит" Меган Маркл. Свою версию в этом вопросе изложила популярная ведущая, которая раскритиковала кулинарное лайфстайл-шоу герцогини Сассекской.

Также популярный американский журнал Vanity Fair в годовщину Мегзита "разнес" принца Гарри и Меган Маркл. Один из источников назвал их "самыми высокомерными и лицемерными людьми на планете".

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Кто такой принц Гарри

Принц Гарри, герцог Сассекский - является пятым в списке наследников британского престола. Женат с 2018 года на американской актрисе Меган Маркл, которая в 2019 году родила сына Арчи, а в 2021 году дочь Лилибет. В 2020 году Гарри и Меган сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьей, и переехали в США, сообщает Википедия.

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