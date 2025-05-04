Война закончится, как заканчиваются долгие диктаторские режимы - Зеленский

Зеленский подчеркнул, что все войны заканчиваются в любом случае.

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Зеленский об окончании войны / коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, скриншот из видео

Ключевые тезисы:

Инструменты для завершения войны есть в руках США и Европы

Украина рассчитывает на 3 млн снарядов от союзников

Война закончится, как и заканчиваются всегда долгие диктаторские режимы

Если Украина будет сильной, то война закончится как можно быстрее. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Чехии Петером Павелом в Праге.

По его словам, все инструменты для окончания войны есть в руках США и европейских коллег.

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"Сохранить союз между Америкой и Европой - задача №1. Заставить Россию пойти на полное, безусловное прекращение огня, тем более, что это предложение США и мы его поддерживаем - это также приоритетная задача", - подчеркнул он.

Президент добавил, что россияне должны понимать, что Украина рассчитывает на 3 млн снарядов, поэтому не только Северная Корея будет помогать России.

"У нас есть союзники, которые помогают Украине. Это не значит, что кто-то хочет долгой войны, мы хотим ее закончить. И все войны заканчиваются, в любом случае, в чем я уверен. Война закончится, как и заканчиваются всегда долгие диктаторские режимы, как и заканчивается жизнь любой империи, которая построена просто построена на принципах войны принципах неуважения к людям, к их правам", - сказал Зеленский.

В то же время, президент Чехии Петер Павел подчеркнул, что все карты для завершения войны имеет российский диктатор.

"Если мы говорим о завершении войны, так все карты пока имеет президент Путин. Ему достаточно просто принять решение. Но пока он такого желания не проявлял", - отметил он.

Война в Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что война в Украине не закончится быстро. По его словам, цель США сейчас заключается в том, чтобы помочь найти РФ и Украине "компромиссную позицию" для прекращения войны.

Один из ключевых союзников президента Дональда Трампа в Сенате США, республиканец Линдси Грэм заявил, что 72 его коллеги поддержат законопроект, который введет "сокрушительные" новые санкции против России и тарифы для стран, покупающих у нее нефть, газ и другие ключевые товары, если Владимир Путин не начнет серьезные переговоры о прекращении войны в Украине.

В то же время, спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что страна-агрессор Россия не выиграет войну в Украине, потому что не достигла никаких значительных успехов за последние годы. Эту войну можно закончить только дипломатическим путем.

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Кто такой Петр Павел Петр Павел (чешск. Petr Pavel; род. 1 ноября 1961, Плана, Чехословакия) - чешский политик и отставной генерал, Президент Чехии с 9 марта 2023 г. Председатель Военного комитета НАТО с 2015 до 2018 года, до этого - командующий Генерального штаба армии Чешской Республики с 2012 до 2015 года. Победил на президентских выборах в январе 2023 года, получив 58,32% голосов во втором туре

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