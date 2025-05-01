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Не достигла никаких успехов: Келлог сделал громкое заявление о победе РФ в войне

Мария Николишин
1 мая 2025, 08:19
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Келлог подчеркнул, что победить в войне возможно только путем дипломатии.
Не достигла никаких успехов: Келлог сделал громкое заявление о победе РФ в войне
Кэллог о войне в Украине / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Офис президента, скриншот из видео

Главное из заявления спецпредставителя Трампа:

  • РФ не имеет никаких значительных успехов за последние годы
  • Россияне продвигаются метрами, а не милями
  • Никто не выиграет в этой войне военным путем

Страна-агрессор Россия не выиграет войну в Украине, потому что не достигла никаких значительных успехов за последние годы. Эту войну можно закончить только дипломатическим путем. Об этом заявил спецпредставитель президента США Кит Келлог в эфире Fox News.

"Россия не выиграет эту войну. Россия не достигла никаких значительных успехов за последние полтора года. Они не захватили Киев, столицу. Они не продвинулись на запад от реки Днепр, которая является главным препятствием. Они не захватили Одессу. Они потеряли сотни тысяч солдат и они на самом деле ничего не достигли. Они продвигаются метрами, а не милями. А украинцы воюют на своей земле. Они воюют упорно", - подчеркнул он.

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Спецпредставитель Трампа добавил, что когда россияне говорят, что они побеждают в войне - это не соответствует действительности.

"Если бы они выигрывали, они бы уже победили в этой войне за три года. Но уже идет четвертый год. Поэтому я думаю, им надо это осознать", - отметил Келлог.

По его мнению, никто не выиграет в этой войне военным путем - это возможно только путем дипломатии.

Не достигла никаких успехов: Келлог сделал громкое заявление о победе РФ в войне
Кит Келлог / Инфографика: Главред

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп все еще считает, что российский диктатор Владимир Путин якобы стремится прекратить войну с Украиной. При этом глава Белого дома уклонился от ответа на вопрос о том, доверяет ли он хозяину Кремля.

Глава РФ Владимир Путин объявил о коротком перемирии ко дню окончания Второй мировой войны. В свою очередь, в ООН заявили, что хотят видеть окончание войны России против Украины на основе международного права и устава организации.

В то же время, вице-президент США Джей Ди Вэнс убежден, что Украина не сможет победить в войне с Россией. Кроме этого, он не исключает сценарий ядерной эскалации со стороны Российской Федерации.

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Кто такой Кит Келлог?

Кит Келлог - американский государственный служащий, генерал-лейтенант в отставке.

В период первого президентства Дональда Трампа отвечал за вопросы оборонной политики, был ответственным секретарем Совета по национальной безопасности США, а в период с 13 по 20 февраля 2017 года исполнял обязанности советника американского президента по национальной безопасности (после отставки Майкла Флинна).

Ветеран Вооруженных сил США, бывший десантник. Участник американских военных операций во Вьетнаме, Гренаде (1983) и Ираке - Щит пустыни и Буря в пустыне (1990-1991), пишет Википедия.

3 февраля 2025 года назначен специальным представителем Соединенных Штатов по Украине и России.

В СМИ Келлога называют "автором мирного плана Трампа" для завершения войны РФ против Украины. Журналисты неоднократно писали, что этот план может предусматривать сохранение контроля России над оккупированными украинскими территориями и фактическое замораживание войны.

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