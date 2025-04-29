Вэнс не верит в победу Украины в войне против РФ: что сказали в США

В США опасаются, что продолжение войны грозит ядерной эскалацией.

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Вэнс сделал заявление о войне в Украине / Коллаж: Главред, фото t.me/V_Zelenskiy_official, 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Ключевые тезисы:

Украина не победит в войне, если боевые действия будут продолжаться в ближайшие годы

Продолжение войны грозит ядерной эскалацией

Вице-президент США Джей Ди Вэнс убежден, что Украина не сможет победить в войне с Россией. Его заявление приводит Clash Report.

В The Charlie Kirk Show он сказал, что Украина не победит, если в ближайшие годы продолжатся боевые действия.

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"Я думаю, что в основных СМИ существует странная идея, что если это продлится еще несколько лет, то русские распадутся, украинцы вернут свою территорию, и все вернется к тому, что было до войны. Но это не та реальность, в которой мы живем", - сказал Вэнс.

Кроме этого, он не исключает сценарий ядерной эскалации со стороны Российской Федерации.

"Это должно прекратиться. Администрация президента делает все возможное для достижения мира, и я лично, по поручению президента, активно работаю над этим", - добавил Вэнс.

Переговоры о прекращении войны - новости по теме

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в ближайшие 8-10 дней Европа и США усилят давление на страну-агрессор Россию, чтобы Кремль согласился на прекращение огня.

Напомним, руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко рассказал, что глава Кремля Владимир Путин специально затягивает прекращение огня в российско-украинской войне. Он рассчитывает на то, что переговоры с Ираном, действия Китая в Южно-Китайском море и события между Индией и Пакистаном рассредоточат внимание Соединенных Штатов.

Как писал Главред, премьер-министр Великобритании Кир Стармер надеется, что прекращение огня в Украине можно достичь до лета. Оно должно быть долгосрочным и таким, чтобы его могли принять все стороны.

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Кто такой Джей Ди Вэнс Джеймс Дэвид Вэнс родился 2 августа 1984 года в Мидлтауне, Огайо. Американский предприниматель и политик-республиканец. Сенатор США от штата Огайо с 2023 года. 15 июля 2024 года кандидат в президенты США Дональд Трамп объявил о выборе Вэнса кандидатом в вице-президенты от Республиканской партии на выборах 2024 года.

В случае победы Трампа в ноябре 2024 года Вэнс станет самым молодым вице-президентом со времен Ричарда Никсона и, возможно, будет одним из фаворитов президентской гонки 2028 года. Джей Ди Вэнс из штата Огайо принял популистскую программу экс-президента США после многих лет его критики, заработав себе немало "бонусов" внутри Республиканской партии. Именно поддержка Трампа помогла ему попасть в Конгресс. Вэнс критиковал Трампа в 2016 году, а через шесть лет Трамп публично унизил Вэнса - даже после того, как поддержал его на выборах 2022 года. В Сенате Вэнс был откровенным сторонником Трампа и часто голосовал в поддержку интересов экс-президента.

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