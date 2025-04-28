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"Путин издевается над Трампом и думает, что он его боится": сенатор США сделал заявление

Алёна Воронина
28 апреля 2025, 11:27
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Отношение Путина к Трампу не улучшится, пока Вашингтон не продемонстрирует решимость в противостоянии России.
'Путин издевается над Трампом и думает, что он его боится': сенатор США сделал заявление
Путин издевается над Трампом и думает, что Трамп его боится, заявил сенатор Кеннеди/ коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот из видео

Кратко:

  • Сенатор США Джон Кеннеди заявил, что Путин "издевается над президентом Трампа на каждом шагу"
  • Путин считает, что Трамп его боится
  • Ситуация не улучшится, пока США не покажут решимость в противостоянии РФ

Российский диктатор Владимир Путин нарушил каждое обещание, которое он дал президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу.

Путин "издевается над президентом Трампа на каждом шагу". Об этом заявил сенатор Джон Кеннеди в эфире одного из телеканалов.

видео дня

Он подчеркнул, что ситуация не улучшится, пока США не покажут решимость в противостоянии стране-агрессору России.

"Путин думает, что мы его боимся. Он считает, что мы готовы уступить, лишь бы только избежать конфликта. Каждый раз, когда мы уступаем без решительного ответа, он заходит еще дальше. Путин понимает только силу. Если мы не дадим ему понять, что готовы защищать свои принципы, он продолжит свои агрессивные действия", - отметил Кеннеди.

Также американский политик отметил, что не верит в надежность слов Путина. Он подчеркнул, что российский диктатор требует сохранения контроля над оккупированными территориями, запрета вступления Украины в НАТО и прекращения помощи Украине со стороны США и Европы.

Новая Дональд Трамп инфографика
Дональд Трамп/ Инфографика: Главред

Переговоры Украины, США и России относительно мира - последние новости

Как ранее сообщал Главред, Зеленский ответил Трампу, признает ли Украина оккупированные территории российскими. Президент Зеленский подчеркнул, что Украина никогда не признает юридически временно оккупированные территории российскими, в частности, это касается Крыма.

Также ранее у Трампа сделали громкое заявление о завершении войны. Текущая неделя может стать решающей в переговорах о прекращении войны. Украина и Россия сейчас находятся ближе к заключению мирного соглашения, чем когда-либо за последние три года, но мирный процесс еще не завершен, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Напомним, Трамп призвал Путина прекратить войну и подписать соглашение. Российскому диктатору Владимиру Путину нужно продемонстрировать приверженность прекращению войны в Украине, подчеркнул Трамп.

Также Трамп заявил, что Зеленский "готов уступить" Крым ради достижения мира. Президент США положительно отозвался о своей встрече с украинским коллегой в Ватикане.

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