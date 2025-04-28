'Уничтожают позиции в ноль': армия РФ оккупировали еще одно село на Донбассе

На отрезке Надиевка-Котляровка-Богдановка в последнее время очень сложно бойцам Сил обороны Украины, которых постепенно выдавливает противник.

https://glavred.info/front/unichtozhayut-pozicii-v-nol-armiya-rf-okkupirovali-eshche-odno-selo-na-donbasse-10659698.html Ссылка скопирована

В DeepState рассказали свежие новости с фронта / Коллаж: Главред, фото: 56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 4 отдельная танковая бригада

Вы узнаете:

Какой населенный пункт удалось захватить россиянам

Что происходит на Покровском направлении

Где идут самые горячие бои

Российские войска оккупировали поселок Надеждинка (Надиевка) в Покровском районе Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState в сводке за 27 апреля.

"Враг оккупировал Надиевку", — говорится в сообщении.

видео дня

Аналитики также внесли изменения в карту боевых действий.

Сейчас Надеждинка обозначена красным цветом. Это означает, что контроль над этим населенным пунктом осуществляют оккупанты.

Надеждинка на карте / deepstatemap

Аналитики отмечают, что на отрезке Надиевка (Надеждинка)-Котляровка-Богдановка в последнее время очень сложно бойцам Сил обороны Украины, которых постепенно выдавливает противник.

"Оккупанты пытаются уничтожать позиции в ноль перед тем, как совершать движение пехотой. Идут постоянные обмены ударами дронов, так что стоит отметить, что район Троицкого-Преображенки и Котляровки - это сплошная зона активных боевых действий", - говорится в сообщении.

В целом, по словам аналитиков, на Покровском отрезке сохраняется достаточно интенсивная динамика боевых столкновений, но их характер разнообразен и имеет свою динамику.

От Новоторецкого до Калинового враг предпринимает постоянные попытки прорвать оборону украинских военных, применяя как просто пехоту, так и технику, которая служит поддержкой. Иногда оккупанты собирают технику из десятков единиц и идут в штурмы. Наибольшая активность проходит в районе Елизаветовки, Тарасовки и Старой Николаевки.

"Если с первым для оккупантов все безуспешно, то район Тарасовки напряженный из-за давления врага на Водяное Второе и Зеленое Поле, которое практически стало оккупированным, а вокруг Старой Николаевки обстановка обостряется, где противник подобрался вплотную к селу", - говорится в сообщении.

На отрезке Николаевка-Гродовка Силам Обороны удается контролировать передвижение врага и осуществлять своевременное поражение.

Лисовка на карте / deepstatemap

Сложна ситуация в районе Лисовки, где враг оказывает сильное давление на позиции Сил Обороны, но десантники 25 ОПГБр прилагают максимальные усилия, чтобы не допустить успехов для врага.

Так же сложным является отрезок Шевченко-Песчаное, которому враг уделил достаточно много внимания, чтобы снова занять местность, которую освободили или пробовали освободить Силы Обороны.

Отрезок Котлино-Удачное особенно активен в плане боевых действий. Украинские военные проявляют инициативу, чтобы остановить и оттеснить врага, в частности, пользуясь достижениями на других участках Покровского отрезка.

"Котлино является путем открытия оперативного пространства в сторону трассы Павлоград-Покровск, чтобы обойти город и увеличить зону огневого контроля логистики. Удачное – в нем враг также видит возможность сделать хороший опорный пункт и место для накопления. Ну и не стоит забывать о медийной составляющей для врага – несколько километров до границы Донецкой области, которую они обязательно используют", - отмечают аналитики.

Котлино и Удачное на карте / deepstatemap

"Успеновка стала местом ожесточенных боев и смертью большого количества россиян, но ситуация там пока складывается не лучшим образом, ведь постоянное давление врага сказывается и из-за больших потерь противнику почти удалось занять полностью село. Именно здесь противник совершил огромное количество накатов легковой автомобильной техникой за последнее время и задействовал много пехоты, которую усиливали Силы Обороны и уничтожают пачками", - добавили в Deep State.

Успеновка на карте / deepstatemap.live

Что говорят в Генштабе ВСУ

В утренней сводке 28 апреля говорится, что на Покровском направлении Силы обороны Украины остановили 64 штурмовых действия агрессора неподалеку от населенных пунктов Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Удачное, Новосергеевка, Котляровка, Старая Николаевка, Новая Полтавка, Троицкое Новоалександровка, Новопавловка, Богдановка, Андреевка Покровская, Малиновка.

Сводка Генштаба ВСУ / facebook.com/GeneralStaff.ua

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на фронте остается сложной. Больше всего боев на Покровском, Краматорском, Лиманском и Курском направлениях. Кроме того, ВСУ продолжают вести операции на территории РФ, в частности в Курской и Белгородской областях.

Оккупационные войска России продолжают искать возможности для прорыва украинской обороны на Сумщине, пытаясь расширить зону боевых действий. Враг хочет прорваться в направлениях Басовки и Журавки. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Офицер ВСУ Сергей Цехоцкий рассказал, что после многомесячной борьбы оккупационные войска страны-агрессора России все еще пытаются захватить город Покровск в Донецкой области. Вблизи населенного пункта ежедневно происходит большое количество боестолкновений.

Другие новости:

Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия. С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий. Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред