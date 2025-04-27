РФ оккупировала село в Донецкой области: враг хочет прорваться к важному городу

Кратко:
- Враг имеет успехи на Покровском направлении
- Россияне захватили Надиевку
Российские оккупанты продвигаются на Покровском направлении, вероятно, враг оккупировал еще одно село в Донецкой области. Последние новости с фронта сообщили аналитики DeepState.
В вечерней сводке 27 апреля сообщается, что российские военные оккупировали село Надиевка. Ранее противник активно давил возле этого населенного пункта.
"Враг оккупировал Надиевку", - говорится в сообщении аналитиков.
Надиевка сейчас является крайним селом перед так называемой "серой зоной". До оккупации в населенном пункте жили 325 человек.
Между Надиевкой и Покровском - примерно 29 километров. Российские оккупационные войска и в дальнейшем пытаются прорваться в направлении города.
Ситуация на фронте - последние новости
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на фронте остается сложной. Больше всего боев на Покровском, Краматорском, Лиманском и Курском направлениях. Кроме того, ВСУ продолжают вести операции на территории РФ, в частности в Курской и Белгородской областях.
Недавно офицер ВСУ Сергей Цехоцкий сообщил, что после многомесячной борьбы оккупационные войска страны-агрессора России все еще пытаются захватить город Покровск, что в Донецкой области. Вблизи населенного пункта ежедневно происходит большое количество боестолкновений.
Как писал Главред, аналитики DeepState заявили, что российские военные оккупировали село Калиново на Покровском направлении, а также смогли продвинуться возле двух населенных пунктов на этом же направлении.
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Что такое DeepState?
DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.
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