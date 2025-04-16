ВСУ восстановили позиции под Покровском, но ситуация напряженная – DeepState

Российские оккупанты продвинулись в районе двух населенных пунктов.

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Силы обороны восстановили позиции на двух направлениях / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОК Запад

Кратко:

Силы Обороны возобновили позиции возле Днепроэнергии

Враг продвинулся возле Надеждинки и Сухой Балки

Силы обороны Украины восстановили контроль над позициями вблизи Покровска, а также на Новопавловском направлении. В то же время российские войска продвинулись возле двух населенных пунктов - Надеждинки и Сухой Балки. Свежие новости с фронта сообщили аналитики мониторингового канала DeepState в ночь на 16 апреля.

"Силы обороны восстановили позиции у Возрождения и Днепроэнергии", — говорится в сообщении.

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Село Возрождение расположено в Покровском районе Донецкой области (Покровское направление) к югу от районного центра, всего в трех километрах от Покровска.

Отмечается, что Силы Обороны Украины восстановили утраченные ранее позиции в районе населенного пункта Новый Труд, который расположен в трех километрах к югу от Покровска Донецкой области.

Карта DeepState

Днепроэнергия / Карта DeepState

Также украинские подразделения оттеснили российских оккупантов в районе Днепроэнергии на Новопавловском направлении.

В то же время на Покровском направлении ситуация остается напряженной. Российские войска осуществили определенное тактическое продвижение в районах Надеждинки и Сухой Балки.

Надеждинка / Карта DeepState

Сухая Балка / Карта DeepState

Что говорят в Генштабе ВСУ

В вечерней сводке Генштаба сообщили, что в течение суток на фронте произошло 87 боевых столкновений. Больше всего штурмовых действий ВС РФ проводили на Покровском направлении, где россияне совершили всего 16 попыток продвинуться в направлении десяти населенных пунктов за прошедшие сутки.

Отмечается, что на этом направлении у россиян много потерь.

"Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 200 оккупантов, из них 99 — безвозвратно", — сообщили в Генштабе ВСУ.

Также довольно напряженной остается ситуация в Курской области РФ, где российская армия осуществила 358 артиллерийских обстрелов позиций ВСУ. Всего там в течение суток произошло 11 боев.

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, соучредитель проекта DeepState Роман Погорелый заявил, что российские войска почти полностью выбили украинских военных из Курской области.

15 апреля командир тактической группировки ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что украинские военные вернули под контроль населенный пункт Днепроэнергия Волновахского района Донецкой области. ВСУ также улучшили тактическое положение на двух критических направлениях.

Также сообщалось, что армия РФ продвинулась в Донецкой области и в Курской областях. В частности, враг достиг локальных успехов в районе населенного пункта Гуево Курской области РФ, где Силы обороны Украины вынуждены были отступить под давлением врага.

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Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия. С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий. Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.

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