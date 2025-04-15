Армия РФ продвинулась в двух областях: в DeepState раскрыли детали

Враг достиг локальных успехов в районе Гуево и Раздольного.

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Оккупанты продвинулась в Курской и Донецкой областях / Коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты

Кратко:

РФ достигла успехов в районе населенного пункта Гуево

Оккупанты продвинулись вблизи Раздольного

Армия РФ продвинулась в Донецкой области и в Курской областях. Свежие карты в ночь на 15 апреля опубликовал аналитический проект DeepState.

По данным аналитиков, российские оккупационные войска продолжают наступательные действия на разных направлениях фронта.

видео дня

По последним данным, враг достиг локальных успехов в районе населенного пункта Гуево Курской области РФ, где Силы обороны Украины вынуждены были отступить под давлением врага.

Гуево на карте / deepstatemap

Также зафиксировано продвижение российских войск вблизи Раздольного на Новопавловском направлении Донецкой области.

Раздольное на карте / deepstatemap

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, 15 февраля в DeepState сообщили, что российские оккупанты пытаются выйти к окрестностям Шевченко возле Великой Новоселки в Донецкой области. В течение последних дней наблюдается достаточно высокая активность противника на этом участке фронта. Кроме того, россияне массово применяют технику для проведения штурмов.

Военный эксперт Игорь Романенко считает, что российские оккупанты планируют зайти в Днепропетровскую область к "символической дате" - 9 мая.

Также армия Путина стремится полностью вытеснить ВСУ с занятых позиций в Курской области к 9 мая. Об этом сообщил военный обозреватель Алексей Гетьман

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Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия. С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий. Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.

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