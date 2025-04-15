В 5 км от Днепропетровской области: враг активизировался на важном направлении

Основное:
- Россияне пытаются прорваться к окраинам Шевченко
- Враг проводит штурмы при поддержке бронетехники и мотоциклов
- Оккупанты продвинулись в Донецкой и Курской областях
Российские оккупанты пытаются выйти к окрестностям Шевченко, что возле Великой Новоселки в Донецкой области. Об этом сообщают аналитики проекта DeepState.
В сообщении говорится, что в течение последних дней наблюдается достаточно высокая активность противника на этом участке фронта. Кроме того, россияне массово применяют технику для проведения штурмов.
"Только за 13 апреля в штурмовых действиях было привлечено не менее 20 единиц ВВТ и 41 мотоциклов. Основной удар приходится между Привольным и Бурлацким. Последнее село на пару домов и с малым количеством укрытий, но там периодически фиксируются группы противника", - написали аналитики.
Известно, что 13 апреля, российский танк выехал на окраину Шевченко и подорвался.
Аналитики утверждают, что в основном РФ применяет технику для поддержки пехоты или ее десантирования в количестве 1-3 ВВТ, но бывают и большие колонны.
Кроме того, по данным Deepstate, противник достиг локальных успехов в районе населенного пункта Гуево Курской области РФ, где ВСУ вынуждены были отступить под давлением врага.
Также зафиксировано продвижение российских оккупантов вблизи Раздольного на Новопавловском направлении Донецкой области.
Ситуация на фронте - последние новости
Как писал Главред, армия Путина хочет полностью вытеснить ВСУ с Курской области до 9 мая. По словам военного обозревателя Алексея Гетьмана, российское военное командование не будет жалеть сил и средств на этом направлении, чтобы достичь поставленных целей.
Также россияне планируют зайти в Днепропетровскую область до 9 мая. Российский диктатор Владимир Путин во время парада в Москве хочет продемонстрировать, что его захватнические войска имеют успехи на поле боя и продвигаются в Украине.
Недавно армия РФ начала новую волну штурмовых действий с применением бронетехники и мотоциклов. По словам военного обозревателя Василия Пехньо, на Новопавловском направлении, где защищается 110-я бригада, в атаке оккупанты задействовали до 20 единиц бронетехники, но перед этим прошло примерно 25 их мотоциклистов, чтобы создать основу для механизированных частей.
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Что такое DeepState?
DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.
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