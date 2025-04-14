Выполнять боевые задачи на F-16 в Украине опасно: генерал назвал риски

Украинские пилоты имеют ограниченные возможности на поле боя.

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В нынешних условиях каждый боевой вылет на F-16 является подвигом украинских пилотов / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, US Air Force

Что сказал Романенко:

F-16 в Украине не имеют нужного оснащения

Истребители привлекают и для ПВО и для задач на линии соприкосновения

Украина получила от иностранных партнеров истребители F-16, которые значительно улучшили ситуацию, однако в их применении есть несколько нюансов. Об этом в эфире Radio NV заявил генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко.

По его словам, самолеты, которые получили украинские пилоты, не оснащены необходимым авиационным оружием, поэтому их возможности на поле боя весьма ограничены.

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"Самолеты не новые, только модернизированные. Кроме того, нужно оружие типа "воздух-земля", которое США долго не предоставляли", - подчеркнул генерал.

Так как F-16 в Украине привлекают не только для противовоздушной обороны, но и для выполнения задач на линии соприкосновения, где у оккупантов страны-агрессора России есть значительное преимущество, пилоты всегда рискуют.

Во время каждого боевого вылета украинские пилоты сталкиваются с зенитно-ракетными комплексами большой дальности, авиацией с мощным вооружением и ракетами класса "воздух-земля" противника.

F-16 / Инфографика: Главред

Применение F-16 в Украине - последние новости

Ранее стало известно, что почти ежедневно украинские пилоты истребителей F-16 выполняют несколько полетов на поражение противника за линией боевого соприкосновения, а также на территории Российской Федерации и на временно оккупированной россиянами территории Украины.

Накануне, как писал Главред, в Соединенных Штатах Америки сообщили, что Украина получит дополнительные истребители F-16 от партнеров, которые уже готовятся к передаче.

Напомним, 12 апреля 2025 года во время выполнения боевого задания на самолете F-16 погиб Павел Иванов. По данным Воздушных Сил, ему было всего 26 лет.

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Кто такой Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

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