Россия ударила по детскому саду в Харькове: что известно о последствиях атаки

О чем сказал Терехов:
- РФ ударила дроном по Киевскому району Харькова
- Зафиксирован удар по детскому саду, пострадавших нет
Россия в очередной раз нанесла удар по Харькову. Известно о попадании в детский сад в Киевском районе города. Об этом в своем Telegram сообщил мэр города Игорь Терехов.
По его словам, страна-агрессор Россия ударила по Киевскому району Харькова с применением беспилотника "Молния".
"Враг ударил по детскому саду в Киевском районе. Информации о пострадавших на данную минуту нет. Выбиты окна, поврежден фасад здания", - отметил он.
Смотрите видео с последствиями удара по детсаду:
Мэр Игорь Терехов отметил, что в близлежащих многоэтажках выбило окна. По предварительным данным, жертв и пострадавших пока нет.
Последствия атаки пока уточняются.
Смотрите видео заявления Игоря Терехова о последствиях удара по Харькову:
Удары по Харькову - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, 2 апреля в Харькове прогремели взрывы. Город второй раз за сутки подвергся атаке со стороны российских ударных дронов типа "Шахед", отметил мэр Игорь Терехов.
3 апреля российские войска снова атаковали Харьков дронами. Было зафиксировано два удара, один из которых вызвал пожар на месте попадания, уточнил Терехов.
В результате ночной атаки дронами с 3 на 4 апреля погибли пять человек, еще 32 получили ранения. Один из дронов попал в жилой дом, в результате чего погибла вся семья - 12-летний ребенок, его мать и отец. Об этом сообщили Харьковская полиция и областная прокуратура.
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Кто такой Игорь Терехов?
Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Городской голова Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года до 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - председателем фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.
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