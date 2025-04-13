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Россия ударила по детскому саду в Харькове: что известно о последствиях атаки

Юрий Берендий
13 апреля 2025, 14:05обновлено 13 апреля, 15:05
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В результате удара РФ по Харькову с применением ударного БпЛА "Молния" зафиксировано попадание в детский сад, пострадавших нет, отметил Терехов.
Россия ударила по детскому саду в Харькове: что известно о последствиях атаки
Целью российского обстрела стал детский сад / Коллаж Главред, фото: Генштаб ВСУ, alerts in ua

О чем сказал Терехов:

  • РФ ударила дроном по Киевскому району Харькова
  • Зафиксирован удар по детскому саду, пострадавших нет

Россия в очередной раз нанесла удар по Харькову. Известно о попадании в детский сад в Киевском районе города. Об этом в своем Telegram сообщил мэр города Игорь Терехов.

По его словам, страна-агрессор Россия ударила по Киевскому району Харькова с применением беспилотника "Молния".

видео дня

"Враг ударил по детскому саду в Киевском районе. Информации о пострадавших на данную минуту нет. Выбиты окна, поврежден фасад здания", - отметил он.

Смотрите видео с последствиями удара по детсаду:

Россия ударила по детскому саду в Харькове: что известно о последствиях атаки
Фото: скриншот

Мэр Игорь Терехов отметил, что в близлежащих многоэтажках выбило окна. По предварительным данным, жертв и пострадавших пока нет.

Последствия атаки пока уточняются.

Смотрите видео заявления Игоря Терехова о последствиях удара по Харькову:

Россия ударила по детскому саду в Харькове: что известно о последствиях атаки
Фото: скриншот

Удары по Харькову - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 2 апреля в Харькове прогремели взрывы. Город второй раз за сутки подвергся атаке со стороны российских ударных дронов типа "Шахед", отметил мэр Игорь Терехов.

3 апреля российские войска снова атаковали Харьков дронами. Было зафиксировано два удара, один из которых вызвал пожар на месте попадания, уточнил Терехов.

В результате ночной атаки дронами с 3 на 4 апреля погибли пять человек, еще 32 получили ранения. Один из дронов попал в жилой дом, в результате чего погибла вся семья - 12-летний ребенок, его мать и отец. Об этом сообщили Харьковская полиция и областная прокуратура.

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Кто такой Игорь Терехов?

Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Городской голова Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года до 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - председателем фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.

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