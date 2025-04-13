У Зеленского сделали заявление о ситуации на фронте и раскрыли планы Путина

Главное из заявления Палисы:
- Силам обороны тяжело, но фронт держится
- Войска РФ будут пытаться продвинуться и захватить новые территории
Украинские военные на передовой держатся и продолжают сражаться, несмотря на давление оккупантов. Россияне в дальнейшем будут пытаться продвинуться на каком-либо из участков фронта, чтобы захватить как можно больше территорий. Обстановка сложная, но фронт держится. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса.
В интервью Bihus.info он рассказал о том, что вражеские силы не прекращают усилий, направленных на дальнейшее продвижение и захват новых территорий.
"И ребята на переднем крае делают максимум. Противник, очевидно, будет пытаться дальше протиснуть какой-то участок на линии столкновения с целью захватить как можно больше территорий", - сказал чиновник.
Также он добавил, что несмотря на сложную обстановку, фронт продолжает держаться.
"Я думаю, сводки с фронта вы мониторите. В общем, я знаю, что тяжело. Но нет никаких таковых "все пропало" настроений. И военные понимают, как бы ни было трудно, они будут делать и дальше все, что в их силах", - подчеркнул Павел Палиса.
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Как сообщал Главред, ранее Павел Палиса говорил, что войска РФ усилят наступление в апреле-мае. Оккупанты собираются сосредоточиться на Покровске Донецкой области и Запорожском направлении.
Россияне хотят создать окружение или полуокружение Сум, написали журналисты BBC со ссылкой на свой источник в Генеральном штабе ВСУ. Есть угроза Сумам, тогда как Харькову прямой угрозы нет.
Россия может попытаться повторить на Харьковском направлении операцию по аналогии той, которая была в прошлом году, сказал представитель бригады Гарт Госпогранслужбы Александр Даниленко. Враг проводит ротации. Силы обороны держат ситуацию под контролем.
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Кто такой Павел Палиса
Окончил Львовский институт сухопутных войск и командно-штабной институт Национального университета обороны Украины. В 2023 году – командир 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр. Участник боев за Бахмут. В ноябре 2024 был назначен Владимиром Зеленским заместителем руководителя Офиса президента Украины, пишет Википедия.
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