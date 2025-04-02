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Харьков под атакой Шахедов: в городе прогремела серия взрывов, есть пострадавший

Мария Николишин
2 апреля 2025, 22:25
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Группа ударных беспилотников направляется на Харьков.
Харьков под атакой Шахедов: в городе прогремела серия взрывов, есть пострадавший
Взрывы в Харькове / коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Александр Бондарь 21 отдельная механизированная бригада

Кратко:

  • Российские дроны атакуют Харьков
  • Вероятно, удар был осуществлен по частному сектору

В Харькове вечером, 2 апреля, прогремели взрывы. Город второй раз за день находится под атакой российских ударных дронов Шахед. Об этом сообщает городской голова Харькова Игорь Терехов.

"В Харькове взрыв - город снова под атакой Шахедов", - сообщил он.

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По его словам, предварительно удар был осуществлен по частному сектору Киевского района. Информация требует уточнения.

"Еще группа ударных беспилотников направляется на Харьков. Будьте осторожны", - добавил мэр.

Позже Терехов сообщил о еще одном взрыве.

В то же время, глава Харьковской ОГА Олег Синегубов заявил, что в городе прозвучала серия взрывов.

"Враг нанес по меньшей мере восемь ударов по городу. Информация о пострадавших и последствия попаданий устанавливаются", - написал он.

В 22:35 Синегубов добавил, что враг ударил дроном по Дергачам, Харьковской области. Предварительно известно об одном пострадавшем.

В 22:39 Терехов написал, что за последние сорок минут враг нанес 14 ударов по городу Харькову.

Харьков под атакой Шахедов: в городе прогремела серия взрывов, есть пострадавший
Дрон Шахед / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, российские войска продолжают осуществлять атаки на украинские города, направляя удары на гражданские объекты и предприятия. 2 апреля россияне атаковали предприятие в Кривом Роге, известно о погибших.

Также, 2 апреля, российские оккупационные войска нанесли дронового удара по Харькову. Известно о попадании ударного БпЛА в Киевском районе города. Целью россиян стала многоэтажка, есть пострадавшие.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Кривой Рог подвергся целенаправленному ракетному удару со стороны России. По его словам, остановить такой террор можно только через усиленное международное давление и поддержку Украины.

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Кто такой Игорь Терехов?

Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Городской голова Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года до 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - председателем фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.

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