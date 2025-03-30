В РФ создали новый дрон, который может сбивать вертолеты - Defense Express

Пока не известно, какими могут быть темпы производства нового российского дрона.

https://glavred.info/world/v-rf-sozdali-novyy-dron-kotoryy-mozhet-sbivat-vertolety-defense-express-10651706.html Ссылка скопирована

В РФ разработали новый дрон / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

Кратко:

Россияне разработали новый FPV-дрон Сифа

Он предназначен для противодействия тяжелым БПЛА и вертолетам

Дрон способен развивать скорость до 225 км/ч

Российские пропагандисты и конструкторское бюро VVZ Drones заявляют о том, что их армейские подразделения должны получить на вооружение новый FPV-дрон Сифа, который якобы "будет выполнять задачи противовоздушной обороны". Об этом пишет Defense Express.

В РФ говорят, что беспилотник прежде всего предназначен для противодействия тяжелым БПЛА, а также вертолетам.

видео дня

Также разработчики нового дрона подчеркивают, что Сифа может сбивать и компактные FPV-дроны, но в этом "нет особого смысла".

"Дрон по своим характеристикам получился очень близким к полноценной системе противовоздушной обороны. Его нельзя однозначно назвать тараном, потому что основная задача - быть тяжелым беспилотником, который несет достаточное количество заряда для поражения целей вплоть до боевых вертолетов. В этом как раз и заключался основной вызов для специалистов бюро, а также техническая новизна изделия. Большинство представленных на рынке боевых коптеров способны нести в основном свой собственный вес или же достаточно малое количество боевой части", - процитировали в издании заявление российского конструкторского бюро.

В РФ также заявили, что новый дрон способен развивать скорость до 225 км/ч.

В то же время, в издании отметили, что это довольно значительный показатель, если он не существует только "на бумаге". Заявленная масса боевого заряда - 700 граммов, а время пребывания в воздухе - 5 минут.

Журналисты также предположили, что при максимальной скорости Сифа может пролететь до 18-19 км, а реальная дальность составляет, вероятно, до 15 км.

Кроме того, враг пока не раскрывает, какими могут быть темпы производства, стоимость и другие подробности дрона.

Удары РФ по Украине - что известно

Как сообщал Главред, российская армия начала применять новую тактику ударов по Украине с помощью беспилотников. Оккупанты используют дроны дальнего радиуса действия еще более смертоносным способом, что усложняет работу украинской противовоздушной обороны.

Также известно, что Россия оборудовала еще три новые площадки для запуска дронов по территории Украины, что может позволить врагу увеличить количество запущенных "Шахедов" во время одной атаки.

В то же время, представитель Украинской добровольческой армии (УДА) Сергей Братчук заявил, что ранее Россия запускала десятки "Шахедов" за ночь, атакуя различные регионы Украины, но теперь удары сосредоточены на конкретных городах.

Читайте также:

Что известно о Defense Express Defense Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал, пишет Википедия. Компания признается экспертной в своей области многочисленными украинскими СМИ. Участвовала в реализации информационных проектов, в частности для ГУР МОУ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред