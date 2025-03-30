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"Мирный" план Трампа: Коваленко сделал прогноз о новых ударах России

Андрей Ганчук
30 марта 2025, 17:05
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Украине не выгодно перемирие в Черном море, считает Александр Коваленко.
Черное море, Коваленко
Украина уже обеспечила работу зернового коридора в Черном море - Коваленко / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Facebook А. Коваленко

Кратко:

  • Украине ничего не дает перемирие в Черном море
  • РФ продолжит удары по украинской инфраструктуре
  • США проверяют, как Россия относится к договоренностям

Вместо энергетики российские оккупанты могут начать наносить удары по инфраструктуре водоснабжения, портам или продолжать и дальше террор гражданского населения. Украине не выгодны договоренности о перемирии в Черном море, а многие инициативы президента США Дональда Трампа появились для того, чтобы проверить, как агрессор Россия будет к ним относиться. Об этом заявил военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.

"Мы будем ограничены"

Во время чата на Главреде он рассказал о том, что поскольку зима закончилась, Россия будет наносить удары не по энергетике, а другой инфраструктуре.

"А сейчас россияне просто могут начать бить по другой инфраструктуре, например, по инфраструктуре водоснабжения, ведь приближается лето, и оно в 2025 году будет очень жарким. Также Россия может просто бить по портовой инфраструктуре, восстановить зерновой террор (мы помним, как в 2023 году это постоянно происходило, как были постоянные удары по портам Измаил, Рени, Одесса). Дальше – банально может быть террор против гражданского населения, элементарные удары по многоэтажкам просто каждую ночь. При этом мы будем ограничены", - считает Коваленко.

Украине не выгодно перемирие в Черном море

По мнению эксперта, в рамках мирных консультаций сейчас обсуждаются вопросы, у которых нет перспектив.

"Более того, в Саудовской Аравии обсуждалось прекращение огня в Черном море, но, извините, с какой стати? Ведь сейчас в Черном море доминирует Украина. Это мы заставили российский флот уйти на дно Черного моря и превратиться во флотилию. Это мы заставили остатки российского флота бежать из Севастополя в Новороссийск, и они там сейчас шкерятся по своим будкам.

Недавно ГУР МО Украины провело блестящую и очень эффективную операцию, когда морские дроны подошли к временно оккупированному полуострову Крым и запустили дроны по российским средствам ПВО. Тогда было уничтожено и повреждено большое количество российских ЗРК и РЛС", - отметил Коваленко.

При этом Украина уже защитила свой зерновой коридор силовыми средствами.

А в случае морского перемирия мы не сможем ничего подобного делать, мы не сможем уничтожать российские военные корабли, бить по российской системе ПВО и военным объектам. Так какой смысл? Защита зернового коридора? Он сейчас защищен, как никогда, и защищен он нашими морскими дронами, которые ежедневно охотятся за российскими военными кораблями и российской авиацией в воздушном пространстве над Черным морем.

Так какое перемирие в Черном море? Кому оно будет выгодно? России – да, нам – вообще не выгодно. То же самое и с ударами по энергетике: нам сейчас это вообще невыгодно", - добавил аналитик.

Также он считает, что Вашингтон продвигает мирные инициативы Трампа для того, чтобы понять, способна ли Россия соблюдать договоренности. Однако для Украины пользы от этого нет.

"Я думаю, что эти вопросы поднимаются для того, чтобы посмотреть, как на это отреагирует Россия, и сорвет ли она эти договоренности. Но никакой практической пользы для Украины от этих идей я вообще не вижу. Удары по Украине были и не прекратятся, пока не закончится война. Но потери инструментов и рычагов давления на Россию, как по мне, нельзя допустить. Это невыгодно Украине вообще", - подчеркнул Александр Коваленко.

Смотрите чат с Александром Коваленко на Главреде:

Перемирие Украины и РФ в Черном море – новости по теме:

Как сообщал Главред, в период с 23 по 25 марта в Саудовской Аравии состоялись консультации Украины и США, а также США и России. Стороны договаривались о перемирии в Черном море. Согласно официальной информации, РФ согласилась обеспечить безопасное судоходство в Черном море и прекратить атаки на объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Позже президент Владимир Зеленский сказал, что Россия 25 марта не атаковала украинские объекты энергетики. Но враг атаковал другую гражданскую инфраструктуру сотнями дронов. Оккупанты в последующие дни нанесли тяжелые удары по Харькову, Днепру, Кривому Рогу. Враг использует тактику "роев" шахедов для своих атак, при которой множество дронов все вместе летят на "цель".

РФ готова прекратить огонь в Черном море в обмен на снятие санкций, сказал госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, Штаты намерены разобраться в том, чего хочет Москва.

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Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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