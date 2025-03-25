Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Переговоры в Саудовской Аравии: о чем договорились США с Украиной и РФ

Руслана Заклинская
25 марта 2025, 17:32обновлено 25 марта, 18:46
525
Представители США провели серию отдельных встреч с украинской и российской делегациями.
Переговоры в Саудовской Аравии: о чем договорились США с Украиной и РФ
Результаты переговоров между Украиной, США и РФ / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Главное:

  • Трехдневные переговоры между США, Украиной и РФ завершились
  • Стороны договорились гарантировать безопасное судоходство в Черном море
  • Также договорились о запрете ударов по энергетическим объектам Украины и России

Переговоры между США, Украиной и РФ, которые прошли 23-25 марта в Эр-Рияде, завершились. Россия согласилась обеспечить свободное и безопасное судоходство в Черном море и прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру в Украине. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

Переговоры в Саудовской Аравии состоялись на техническом уровне. В рамках этих переговоров стороны согласовали несколько ключевых пунктов.

видео дня

"Соединенные Штаты и Россия договорились обеспечить безопасное судоходство, исключить применение силы и не допустить использования коммерческих судов в военных целях в Черном море", - отметили в заявлении.

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что Украина и США провели двусторонние технические консультации в Рияде. Они были посвящены безопасности энергетической и критической инфраструктуры, безопасной навигации в Черном море, а также вопросам освобождения пленных и возвращения украинских детей.

"Перемещение Россией своих военных судов за пределы Восточной части Черного моря будет считаться нарушением духа этой договоренности и будет рассматриваться как нарушение обязательств обеспечить свободу судоходства в Черном море и угрозу национальной безопасности Украины. В таком случае, Украина будет иметь полное право реализовывать право на самозащиту", - предупредил Умеров.

Также США, Украина и Россия договорились разработать механизмы реализации соглашения о запрете ударов по энергетическим объектам Украины и РФ, которое ранее согласовали Трамп с Зеленским и Путиным.

"Выполняя задание президента Украины, мы продолжаем работать над приближением справедливого мира и обеспечением безопасности для нашего государства. Эта встреча - логическое продолжение успешных консультаций с США в Джидде. Никто больше украинцев не стремится к справедливому миру, наша позиция остается честной, прозрачной и последовательной", - отметил Умеров.

Кроме этого, Вашингтон обязался способствовать восстановлению доступа РФ к мировым рынкам сельскохозяйственной продукции и удобрений. США помогут стране-агрессору снизить стоимость морского страхования и расширить доступ к портам и платежным системам для таких операций.

"США подтвердили свою поддержку в помощи осуществления обмена военнопленными, освобождения гражданских задержанных лиц и возвращения насильно вывезенных украинских детей", - сообщил глава Минобороны Украины.

Украина, США и РФ поддерживают привлечение третьих стран для мониторинга соблюдения энергетических и морских договоренностей. Согласно заявлению, стороны и в дальнейшем будут работать над достижением долговременного мира.

Переговоры в Саудовской Аравии, Саудовская Аравия, перемирие, прекращение огня, Инфографика Главред
Результаты первого раунда преговоров / Инфографика: Главред

"Соединенные Штаты повторили приказ президента Дональда Трампа о том, что убийства с обеих сторон российско-украинского конфликта должны быть прекращены, как необходимый шаг к достижению прочного мирного урегулирования. С этой целью Соединенные Штаты будут продолжать способствовать переговорам между обеими сторонами для достижения мирного урегулирования в соответствии с договоренностями, заключенными в Эр-Рияде", - отметили в заявлении.

По словам Умерова, для эффективной реализации достигнутых договоренностей необходимо как можно быстрее провести дополнительные технические консультации, чтобы согласовать все детали, технические аспекты и механизмы мониторинга и контроля этих договоренностей.

Переговоры в Саудовской Аравии - новости по теме

Как сообщал Главред, во вторник 25 марта делегации США и Украины провели новый раунд переговоров в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), обсуждая возможность перемирия с Россией. Источники в украинской делегации сообщают, что встреча была сосредоточена на вопросах перемирия между Киевом и Москвой.

Также Кремль выдвинул условия для завершения войны в Украине, в частности прекращение иностранной военной поддержки Украины, ограничение численности Вооруженных сил и международное признание аннексированных территорий. Украина настроена скептически относительно соглашений с РФ, учитывая нарушение обязательств Москвой в прошлом.

Кроме этого, во время переговоров в Эр-Рияде обсуждали безопасность судоходства в Черном море, в частности херсонский порт, который ранее не упоминался. Украина готова взять на себя обязательства, если Россия проявит "добрую волю" к миру.

Читайте также:

Кто такой Рустем Умеров

Рустем Энверович Умеров - украинский политический деятель, предприниматель, инвестор и меценат крымскотатарского происхождения. Народный депутат Украины IX созыва (2019-2022). Председатель Фонда государственного имущества Украины с 7 сентября 2022 года. Делегат Курултая крымскотатарского народа и советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. До назначения руководителем ФГИУ, был заместителем Руководителя Постоянной делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы.

С декабря 2020 года был сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа" в Верховной Раде. Инициатор законопроекта по отмене свободной экономической зоны "Крым".

В августе 2021 года Указом Президента Украины Владимира Зеленского награжден орденом "За заслуги" III степени, пишет Википедия.

    Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

    Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

    война в Украине Саудовская Аравия война России и Украины мирные переговоры Рустем Умеров Переговоры между Украиной и США в Саудовской Аравии
    Новости партнеров
    Реклама

    Главное за день

    Ещё
    Тишина на море и не только: Зеленский назвал 5 пунктов договоренностей с США и РФ

    Тишина на море и не только: Зеленский назвал 5 пунктов договоренностей с США и РФ

    18:34Украина
    Угроза наступления РФ: офицер НГУ предупредил об опасности для Днепропетровщины

    Угроза наступления РФ: офицер НГУ предупредил об опасности для Днепропетровщины

    17:47Украина
    Судьба 4 регионов Украины и ЗАЭС: известны результаты переговоров в Саудовской Аравии

    Судьба 4 регионов Украины и ЗАЭС: известны результаты переговоров в Саудовской Аравии

    17:43Война
    Реклама

    Популярное

    Ещё
    Погода в апреле будет аномальной: прогноз на Пасху в Украине

    Погода в апреле будет аномальной: прогноз на Пасху в Украине

    Как элемент роскоши: в Украине на 32% подорожал популярный продукт

    Как элемент роскоши: в Украине на 32% подорожал популярный продукт

    Новолуние в марте принесет успех 3 знакам зодиака: кому ждать грандиозных финансовых перемен

    Новолуние в марте принесет успех 3 знакам зодиака: кому ждать грандиозных финансовых перемен

    Ударят заморозки: синоптик назвала дату сильного похолодания в Украине

    Ударят заморозки: синоптик назвала дату сильного похолодания в Украине

    "Нашла нового жеребца": Вера Брежнева закрутила роман с киевлянином

    "Нашла нового жеребца": Вера Брежнева закрутила роман с киевлянином

    Последние новости

    18:34

    Тишина на море и не только: Зеленский назвал 5 пунктов договоренностей с США и РФ

    18:21

    Как сажать морковь без прореживания - хитрые способы для хорошего урожая

    18:01

    Супертест на IQ: найдите 3 отличия в картинках Санты и оленя за 11 секунд

    17:59

    Возобновление авиасообщения в Украине: одна из компаний вышла с заявлением

    17:50

    Закуска, которую разметали со стола в СССР: рецепт давно забытого блюда

    Погода в апреле будет аномальной: прогноз на Пасху в УкраинеПогода в апреле будет аномальной: прогноз на Пасху в Украине
    17:47

    Угроза наступления РФ: офицер НГУ предупредил об опасности для Днепропетровщины

    17:43

    Судьба 4 регионов Украины и ЗАЭС: известны результаты переговоров в Саудовской Аравии

    17:32

    Переговоры в Саудовской Аравии: о чем договорились США с Украиной и РФ

    17:20

    Экс-директор РАЭС Павлишин приобрел себе во время войны новый Mercedes-Benz S класса

    Реклама
    17:08

    В РФ ополчились против Ефремова: в театре отказываются с ним работать

    16:57

    Доллар пошел на взлет: новый курс валют на 26 марта

    16:56

    Готова ли Украина к безусловному прекращению огня: посол Украины в США дала ответ

    16:40

    Александр Педан показал красавицу-дочку

    16:00

    Чем отличаются 2 парня: только люди со "зрением орла" угадают за 5 секунд

    16:00

    Цены растут "на глазах": в Украине резко дорожает популярный продукт

    15:45

    Как украсить дом к Пасхе: трендовые идеи 2025 года

    15:40

    Максим Козицкий развелся с женой после 20 лет брака - причина

    15:40

    4 знака зодиака, которые лучше всех решают проблемы

    15:20

    Звезда "Крепостной" призналась, почему не вышли за отца своей дочери

    15:12

    Повторяют ту же ошибку: россияне сильно просчитались в Белгородской области

    Реклама
    15:07

    ТОП-5 детективных сериалов, от которых невозможно оторваться

    15:01

    "Вашингтон прекратит обстрелы": Лавров выдал абсурдное заявление и набросился на КиевВидео

    14:52

    ВСУ перебили логистику врага и продвинулись вперед возле Покровска - Сазонов

    14:50

    В одном браслете: голливудская актриса снялась в смелой фотосессии

    14:43

    Взрывы на аэродроме ВКС России: в разведке Британии оценили удары вглубь РФ

    14:42

    Как нельзя одеваться мужчине - как выглядеть модно и уместно в разных ситуациях

    14:35

    Не хуже, чем традиционные: рецепт бомбических голубцов без заморочекВидео

    14:26

    Знают единицы: при какой температуре нужно стирать постельное белье

    14:11

    Сыр должен "дышать": как правильно хранить любимый продукт в холодильнике

    14:10

    Трамп уйдет из процесса: дипломат назвал риск прекращения огня в Украине

    14:10

    Ударят заморозки: синоптик назвала дату сильного похолодания в Украине

    13:49

    "Вопли и крики" из Москвы: у Зеленского раскрыли детали переговоров в Эр-Рияде

    13:34

    Джастин Тимберлейк опозорил россиянку и ее нижнее белье во время концертаВидео

    12:55

    Меган Маркл показала детей от принца Гарри: "История любви"

    12:51

    Вертолеты РФ взорвали кассетными HIMARS: Forbes о деталях ракетного удара ВСУ

    12:40

    ВСУ оставили часть позиций возле Торецка: военный прокомментировал ситуацию

    12:37

    "Не справилась с болью утраты": в Виннице ушла из жизни вдова защитника Катя Гнот

    12:33

    Сидит в "Одноклассниках" и дружит с оккупантами: чем занята пловчиха Яна Клочкова

    12:18

    В Эр-Рияде состоялся новый раунд переговоров между Украиной и США - СМИ

    12:11

    Потап заговорил о прошлом с Настей Каменских - что произошло

    Реклама
    11:49

    "Эрдоган может уйти": в Раде спрогнозировали результаты протестов в ТурцииВидео

    11:34

    Группа за группой: оккупанты активно штурмуют позиции ВСУ под Покровском

    11:29

    Какой будет погода в Украине в апреле: синоптики дали прогноз на месяц

    11:26

    Лучшие соседи: что посадить рядом с чесноком

    11:26

    В СССР запрещали одну из категорий граждан: историк раскрыл малоизвестное правилоВидео

    10:52

    Китайский гороскоп на завтра 26 марта: Крысам - разочарования, Козлам - конфликты

    10:50

    РФ перебрасывает штурмовиков через Оскол и пытается расширить плацдарм – Хортица

    10:44

    В ОАЭ пытаются замять дело изувеченной украинской модели: что происходит

    10:36

    Переговоры РФ и США в Саудовской Аравии: обнародован список требований Москвы

    10:21

    Перемирие может быть достигнуто в 2025-м: Олещук сказал, что должен сделать ТрампВидео

    Новости Украины
    Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
    Сад и огород
    Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
    Война с Россией
    Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
    Синоптик
    Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
    Рецепты
    ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
    Мода и красота
    Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
    Операция в Курской области
    Аналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источниковРФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на Курщине
    Интересное
    ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
    Поздравления
    С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
    Пасха 2025
    Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
    Лайфхаки и хитрости
    СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
    ©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
    O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
    Мы используем cookies
    Принять