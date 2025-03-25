Переговоры в Саудовской Аравии: о чем договорились США с Украиной и РФ

Представители США провели серию отдельных встреч с украинской и российской делегациями.

https://glavred.info/war/peregovory-v-saudovskoy-aravii-o-chem-dogovorilis-ssha-s-ukrainoy-i-rf-10650263.html Ссылка скопирована

Результаты переговоров между Украиной, США и РФ / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Главное:

Трехдневные переговоры между США, Украиной и РФ завершились

Стороны договорились гарантировать безопасное судоходство в Черном море

Также договорились о запрете ударов по энергетическим объектам Украины и России

Переговоры между США, Украиной и РФ, которые прошли 23-25 марта в Эр-Рияде, завершились. Россия согласилась обеспечить свободное и безопасное судоходство в Черном море и прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру в Украине. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

Переговоры в Саудовской Аравии состоялись на техническом уровне. В рамках этих переговоров стороны согласовали несколько ключевых пунктов.

видео дня

"Соединенные Штаты и Россия договорились обеспечить безопасное судоходство, исключить применение силы и не допустить использования коммерческих судов в военных целях в Черном море", - отметили в заявлении.

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что Украина и США провели двусторонние технические консультации в Рияде. Они были посвящены безопасности энергетической и критической инфраструктуры, безопасной навигации в Черном море, а также вопросам освобождения пленных и возвращения украинских детей.

"Перемещение Россией своих военных судов за пределы Восточной части Черного моря будет считаться нарушением духа этой договоренности и будет рассматриваться как нарушение обязательств обеспечить свободу судоходства в Черном море и угрозу национальной безопасности Украины. В таком случае, Украина будет иметь полное право реализовывать право на самозащиту", - предупредил Умеров.

Также США, Украина и Россия договорились разработать механизмы реализации соглашения о запрете ударов по энергетическим объектам Украины и РФ, которое ранее согласовали Трамп с Зеленским и Путиным.

"Выполняя задание президента Украины, мы продолжаем работать над приближением справедливого мира и обеспечением безопасности для нашего государства. Эта встреча - логическое продолжение успешных консультаций с США в Джидде. Никто больше украинцев не стремится к справедливому миру, наша позиция остается честной, прозрачной и последовательной", - отметил Умеров.

Кроме этого, Вашингтон обязался способствовать восстановлению доступа РФ к мировым рынкам сельскохозяйственной продукции и удобрений. США помогут стране-агрессору снизить стоимость морского страхования и расширить доступ к портам и платежным системам для таких операций.

"США подтвердили свою поддержку в помощи осуществления обмена военнопленными, освобождения гражданских задержанных лиц и возвращения насильно вывезенных украинских детей", - сообщил глава Минобороны Украины.

Украина, США и РФ поддерживают привлечение третьих стран для мониторинга соблюдения энергетических и морских договоренностей. Согласно заявлению, стороны и в дальнейшем будут работать над достижением долговременного мира.

Результаты первого раунда преговоров / Инфографика: Главред

"Соединенные Штаты повторили приказ президента Дональда Трампа о том, что убийства с обеих сторон российско-украинского конфликта должны быть прекращены, как необходимый шаг к достижению прочного мирного урегулирования. С этой целью Соединенные Штаты будут продолжать способствовать переговорам между обеими сторонами для достижения мирного урегулирования в соответствии с договоренностями, заключенными в Эр-Рияде", - отметили в заявлении.

По словам Умерова, для эффективной реализации достигнутых договоренностей необходимо как можно быстрее провести дополнительные технические консультации, чтобы согласовать все детали, технические аспекты и механизмы мониторинга и контроля этих договоренностей.

Переговоры в Саудовской Аравии - новости по теме

Как сообщал Главред, во вторник 25 марта делегации США и Украины провели новый раунд переговоров в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), обсуждая возможность перемирия с Россией. Источники в украинской делегации сообщают, что встреча была сосредоточена на вопросах перемирия между Киевом и Москвой.

Также Кремль выдвинул условия для завершения войны в Украине, в частности прекращение иностранной военной поддержки Украины, ограничение численности Вооруженных сил и международное признание аннексированных территорий. Украина настроена скептически относительно соглашений с РФ, учитывая нарушение обязательств Москвой в прошлом.

Кроме этого, во время переговоров в Эр-Рияде обсуждали безопасность судоходства в Черном море, в частности херсонский порт, который ранее не упоминался. Украина готова взять на себя обязательства, если Россия проявит "добрую волю" к миру.

Читайте также:

Кто такой Рустем Умеров Рустем Энверович Умеров - украинский политический деятель, предприниматель, инвестор и меценат крымскотатарского происхождения. Народный депутат Украины IX созыва (2019-2022). Председатель Фонда государственного имущества Украины с 7 сентября 2022 года. Делегат Курултая крымскотатарского народа и советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. До назначения руководителем ФГИУ, был заместителем Руководителя Постоянной делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы. С декабря 2020 года был сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа" в Верховной Раде. Инициатор законопроекта по отмене свободной экономической зоны "Крым". В августе 2021 года Указом Президента Украины Владимира Зеленского награжден орденом "За заслуги" III степени, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред