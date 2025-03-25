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Не мир в Украине: в ISW сказали, чего на самом деле добивается РФ на переговорах

Анна Ярославская
25 марта 2025, 07:50
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Кремль, вероятно, остается незаинтересованным в проведении содержательных переговоров о прекращении войны.
Не мир в Украине: в ISW сказали, чего на самом деле добивается РФ на переговорах
Россия пытается наладить отношения с США / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Главное:

  • В РФ не заинтересованы в содержательных переговорах о мире
  • Москва сосредоточена на двусторонних переговорах с Вашингтоном

Кремль, скорее всего, не заинтересован в содержательных переговорах о прекращении войны в Украине, а предпочитает двусторонние переговоры по вопросу отношений с Соединенными Штатами. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

"Кремль повторяет существующие нарративы, направленные на подрыв поддержки Украины во время переговоров в Эр-Рияде, и, вероятно, остается незаинтересованным в проведении содержательных переговоров о прекращении войны", - пишут аналитики ISW.

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Отмечается, что официальные лица Кремля, вероятно, пытаются воспользоваться текущим отсутствием доступных деталей относительно американо-украинских и американо-российских переговоров в Эр-Рияде 23 и 24 марта.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил украинцев в том, что они "хорошо воспитанные нацисты", которые не имеют воли, в рамках усилий Кремля, чтобы оправдать требование Кремля по "денацификации" — или смены режима и установления пророссийского правительства в Киеве — как условия прекращения войны в Украине.

Лавров также повторил заявления, в которых обвинил европейские страны в стремлении продолжить войну в Украине, что, вероятно, может вбить клин между Европой и Соединенными Штатами.

Спикер Кремля Дмитрий Песков обвинил Украину в нарушении предложенного моратория на энергетические удары, несмотря на то, что предлагаемое соглашение о моратории и его аспекты еще не определены и сейчас обсуждаются в Эр-Рияде.

Песков и пресс-секретарь МИД России Мария Захарова попытались уменьшить внутренние ожидания относительно текущих переговоров, заявив, что не стоит ожидать прорывов, и что есть еще много работы над техническими вопросами.

"Эти заявления продолжают сигнализировать внутренней российской аудитории о том, что россиянам не следует ожидать длительного мира в Украине в ближайшее время и поддерживать выдвижение Кремлем условий для длительной войны", - считают аналитики.

Также эксперты отмечают, что недавние заявления российских дипломатов и чиновников свидетельствуют о том, что Кремль, вероятно, стремится отдать предпочтение двусторонним переговорам с Соединенными Штатами над переговорами о прекращении войны в Украине, и сформирует такие ожидания в российском обществе.

Мирные переговоры - последние новости

Как сообщал Главред, вечером 24 марта в Саудовской Аравии завершились однодневные переговоры между представителями США и РФ. В администрации президента Америки Дональда Трампа положительно оценивают результаты переговоров между делегациями от Вашингтона и Москвы, которые были сосредоточены на "узком" предложении о прекращении огня в Черном море.

23 марта в Саудовской Аравии состоялась встреча украинской и американской делегаций. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что этот разговор был конструктивным и содержательным. Стороны обсудили ключевые вопросы, в частности энергетику.

По словам пресс-секретаря Госдепа США Тэмми Брюса, Украина и РФ сядут за стол переговоров только после полного прекращения огня.

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Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

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