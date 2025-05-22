В Украине планируют повысить минимальную зарплату: чего ждать украинцам

Минимальная заработная плата в Украине не пересматривалась уже два года, и решение о ее пересмотре, как отмечают эксперты, стоило принять уже давно.

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Повышение минимальной зарплаты не приведет к инфляции в Украине / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

В Украине предлагают пересматривать минимальную заработную плату. На что повлияет повышение выплат, какой будет новая "минималка" и как изменится жизнь украинцев - Главред узнал у экспертов.

Минимальная зарплата в Украине - какие изменения предлагают депутаты

Глава налогового комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев призвал правительство пересмотреть подходы к индексации социальных стандартов на 2026-2028 годы. По словам чиновника, сейчас известны основные параметры бюджетной декларации, которые следуют из письма Минфина, разосланного главным распорядителям бюджетных средств.

Согласно документу, минимальная зарплата вместо текущих 8000 гривен должна составлять:

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с 1 января 2026 года - 8 688 грн;

с 1 января 2027 года - 9 374 грн;

с 1 января 2028 года - 10 059 грн.

В то же время общий прожиточный минимум тоже предлагают пересмотреть. Его размер будет составлять:

с 1 января 2026 года - 3 171 грн;

с 1 января 2027 года - 3 358 грн;

с 1 января 2028 года - 3 536 грн.

Как отметил Гетманцев, индексация социальных стандартов на 2026-2028 гг. произойти в соответствии с показателями прогнозной инфляции на этот период.

"Ресурс на справедливую индексацию социальных стандартов, особенно, но не исключительно в случае наступления мира и получения мирных дивидендов, есть - это ревизия неэффективных бюджетных расходов и детенизация и расширение легальной налоговой базы, которые вместе только в этом году могут принести более 5 млрд долл. дополнительного ресурса в бюджет", - отметил Даниил Гетманцев и добавил, что при индексации социальных стандартов на 2026 год надо учесть нынешнюю 10-процентную инфляцию.

Кто такой Даниил Гетманцев Гетманцев Даниил - украинский политик, юрист и ученый. С 2019 года - народный депутат Украины 9-го созыва от партии "Слуга народа". Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Доктор юридических наук, профессор, сообщает Википедия.

Хватит ли пересмотра "минималки" для покрытия базовых потребностей

Стоит заметить, что минимальная заработная плата в Украине не пересматривалась уже два года.

Как отметили в Минфине, суммы пересмотра выплат рассчитаны с учетом инфляционных процессов и потребностей обеспечения базовых стандартов жизни украинцев.

В частности, повышение минимальной зарплаты повлияет на:

размеры пенсий и их индексацию;

государственную социальную помощь для различных категорий граждан;

стипендии для студентов;

другие виды финансовой поддержки от государства.

По словам экономического эксперта, кандидата наук по государственному управлению Юрия Гаврилечко, повышение минимальной зарплаты должно было бы состояться еще в прошлом году, на этапе формирования бюджета. Согласно расчетам Министерства социальной политики, фактический прожиточный минимум в январе 2025 года составлял около 11 000 гривен. Это - базовый уровень, ниже которого зарплата не может быть адекватной. Если минимальная зарплата ниже прожиточного минимума - это нарушение социальной справедливости и прямой сигнал о системной деградации рынка труда.

"Сегодня мы наблюдаем инфляцию предложения - когда растут тарифы на энергоресурсы, а покупательная способность населения из-за мизерных доходов только падает. Обычно это приводит к негативным последствиям в экономике, потому что после стремительного роста инфляции наступает рецессия", - пояснил Гаврилечко.

По его словам, для того, чтобы происходили реальные изменения, минимальная заработная плата должна быть минимум на уровне 30 тысяч. Эксперт приводит пример Польши, где минимальная зарплата в пять раз выше, цены на большинство товаров - или такие же, или ниже, а уровень налогообложения - соизмерим с украинским.

"Это свидетельствует не о нехватке средств в бюджете, а о неэффективной регуляторной системе. И без ее изменения даже лучшие инициативы будут обречены на частичный эффект. Повышение минимальной заработной платы никоим образом не повлечет инфляцию. Даже если "минималку" поднять до 30 000 грн, это лишь позволит работающим удовлетворять базовые потребности. Кроме того, в нашей налоговой системе есть абсурдная особенность - минимальная зарплата подлежит налогообложению. В большинстве развитых стран такой практики нет, поскольку минимальная зарплата - это условный аналог себестоимости труда, и ее нельзя облагать налогами", - резюмирует Гаврилечко.

Кто такой Юрий Гаврилечко Юрий Владимирович Гаврилечко - украинский экономический и политический эксперт, кандидат наук по государственному управлению, доцент кафедры международных отношений и политического консалтинга Института права и общественных отношений. В научной сфере его интересы охватывают публичное управление, социологию, экономику, маркетинг, информационную политику и безопасность. Он преподает дисциплины, связанные с политическим консалтингом, международными средствами массовой коммуникации и анализом социальных систем.

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