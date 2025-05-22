"Год назад пугал": в СНБО назвали цель заявления Путина о "буферной зоне"

О так называемой "буферной зоне" Владимир Путин говорит уже не впервые, напомнил Андрей Коваленко.

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В Украине прокомментировали заявления Владимира Путина / коллаж: Главред, фото: минобороны РФ, kremlin.ru

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Кремль ранее уже заявлял о намерениях создания "буферной зоны"

Заявление Путина свидетельствует о нежелании Кремля прекращать огонь

Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко прокомментировал заявления диктатора РФ Владимира Путина о планах создания "буферной зоны" на границе с Украиной.

В своем Telegram он напомнил о том, что о так называемой "буферной зоне" Путин говорит уже не впервые.

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Глава ЦПД считает, что это заявление диктатора РФ свидетельствует о нежелании Кремля прекращать огонь.

"Про буферную зону пути уже говорит не впервые, год назад что-то не сложилось у него с этим, хотя тоже пугал. Сейчас просто показывает, что не желает прекращать огонь", - написал Коваленко.

О чем заявлял Путин

Диктатор РФ ранее заявил, что российские войска ведут работу по созданию буферной зоны вдоль границы с Украиной.

Как сообщают росСМИ, Путин на совещании с членами правительства в четверг заявил, что "было принято решение о создании необходимой буферной зоны безопасности вдоль границы" и войска "сейчас эту задачу решают". По словам диктатора РФ, речь идет о Курской, Брянской и Белгородской областях.

Ранее сообщалось о том, что дрон взорвался внутри автобуса на Сумщине. В результате удара "Ланцетом" погибли девять человек. Среди погибших преимущественно женщины пенсионного возраста, а также несколько мужчин.

Напомним, ранее сообщалось о том, смогут ли оккупанты осуществить прорыв на Сумщине. Ситуация с начала полномасштабного вторжения РФ изменилась, поэтому шансы у врага сейчас другие.

Как писал ранее Главред, по данным ГПСУ, российские оккупационные войска хотят создать "серую зону" на отдельных участках фронта в Сумской области.

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Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года откомандирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности, в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное коммьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПСО", – подчеркнул Андрей Коваленко.

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