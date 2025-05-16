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Путин совершил ошибку с переговорами: генсек НАТО выступил с громким заявлением

Алёна Воронина
16 мая 2025, 15:55
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Путин ошибся, отправив на переговоры с Украиной в Стамбуле мелких чиновников.
Путин совершил ошибку с переговорами: генсек НАТО выступил с громким заявлением
Путин совершил ошибку с переговорами/ коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, УНИАН, скриншот с YouTube

Основные тезисы из заявления Рютте:

  • Путин совершил ошибку, отправив на переговоры с Украиной мелких чиновников
  • Глава Кремля знает, что "мяч на его поле"
  • Хорошо, что Украина села за стол переговоров

Российский диктатор Владимир Путин совершил ошибку, когда отправил на переговоры с Украиной в Турцию чиновников низкого уровня.

Глава Кремля знает, что "мяч на его поле". Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте, сообщает la Repubblica.

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Такое заявление Рютте сделал перед саммитом Европейского политического сообщества в столице Албании, где также присутствует президент Украины Владимир Зеленский.

Генсек НАТО подчеркнул, что Путин должен более серьезно относиться к вопросам, которые касаются урегулирования войны страны-агрессора России против Украины.

Также он отметил, что Европа и США должны продолжать давить на главу Кремля.

"Он (Путин - ред.) очень хорошо знает, что мяч на его поле. Он совершил ошибку, отправив делегацию низкого уровня. Я думаю, что это очень хорошо, что Украина села за стол переговоров. Я очень доволен ролью, которую играют США", - отметил Рютте.

Переговоры в Стамбуле - последние новости

Как сообщалось, 16 мая в Стамбуле начались переговоры по Украине - Главред рассказал, кто представляет стороны и о чем будут говорить. Сначала состоится встреча в формате: Украина - США - Турция, а затем Украина - Россия - Турция.

Также сообщалось, что РФ "выгнала" США с переговоров в Стамбуле, украинская сторона возмущена. Россияне ставят перед собой цель затягивать переговоры, рассказал украинский источник.

Напомним, в Reuters рассказали, что вопрос встречи Зеленского с Путиным поднимут в Стамбуле. Чтобы дипломатия была результативной, нужно прекращение огня.

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Кто такой Марк Рютте?

Марк Рютте – нидерландский политик, лидер Народной партии за свободу и демократию с 2006 по 2023 год. 26 июня 2024 года назначен генеральным секретарем НАТО, вступил в должность 1 октября 2024 года. Премьерминистр Нидерландов с 14 октября 2010 года по 2 июля 2024 года.

После окончания института работал в течение десяти лет в пищевой компании, пока в 2002 году не перешел в сферу национальной политики. Был министром по социальным делам, со временем – образования, культуры и науки в первом и втором правительстве Балкененде, возглавлял фракцию Народной партии за свободу и демократию во второй палате Генеральных штатов.

Рютте объявил о намерении баллотироваться на должность Генерального секретаря НАТО вместо Йенса Столтенберга в октябре 2023, и его намерение получило официальную поддержку от правительств США, Великобритании, Германии и Франции в феврале 2024 года. Марку Рютте в течение следующих месяцев удалось преодолеть оппозицию Турции, Венгрии, Словакии и Румынии, причем его последний конкурент, президент Румынии Клаус Иоганнис, отказался от соревнования за должность в июне 2024 года, пишет Википедия.

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