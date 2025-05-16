В Украину вернули тела 909 погибших защитников с самых "горячих" направлений

Павших украинских защитников удалось вернуть по результатам совместной работы разных структур.

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В Украину вернули тела павших защитников / Коллаж: Главред, фото: t.me/Koord_shtab

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Вернули тела еще 909 павших защитников

содействие оказал Международный Комитет Красного Креста

В Украину по результатам проведенных репатриационных мер вернули тела еще 909 павших защитников.

Как сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, павших защитников удалось вернуть по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур Сектора безопасности и обороны Украины.

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/ t.me/Koord_shtab

Уточняется, что павшие были возвращены с нескольких направлений:

Кураховского направления;

Покровского направления;

Бахмутского направления;

Угледарского направления;

Луганского направления;

Запорожского направления;

Сумского направления;

Харьковского направления;

из моргов на территории РФ.

/ t.me/Koord_shtab

В Коордштабе выразили благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста.

"Отдельная благодарность личному составу Вооруженных Сил Украины, который осуществляет перевозку репатриированных павших Героев в определенные государственные специализированные учреждения, организует передачу погибших представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебно-медицинской экспертизы в системе Минздрава. Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших", - добавили в Штабе.

/ t.me/Koord_shtab

Напомним, Главред сообщал, что по результатам проведенных репатриационных мероприятий вернули тела 757 павших украинских воинов. Из числа возвращенных "на щите" защитников есть погибшие с таких направлений: Кураховского, Покровского, Бахмутского, Угледарского, Луганского и Запорожского.

Ранее Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил, что Украина вернула на подконтрольную территорию тела 757 погибших воинов. Это защитники, которые принимали участие в боях в Донецкой, Луганской и Запорожской областях.

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