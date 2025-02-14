В Украину вернули тела 757 павших защитников

Кратко:
- Тела 757 павших украинских воинов были возвращены в Украину
- Правоохранители в кратчайшие сроки будут устанавливать личности погибших
В Украину в пятницу, 14 февраля, по результатам проведенных репатриационных мероприятий вернули тела 757 павших украинских воинов.
Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными. Отмечается, что из числа возвращенных "на щите" защитников есть погибшие из таких направлений: Кураховского, Покровского, Бахмутского, Угледарского, Луганского и Запорожского.
Также в Украину вернули некоторые тела из моргов на территории страны-агрессора России.
"Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших", - отметили в Координационном штабе.
Ситуация на фронте в Украине - последние новости
Ранее Главред сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский сделал важное заявление относительно окончания войны. Зеленский отметил, что во время разговора с Дональдом Трампом он услышал сильные сигналы для Украины и анонсировал свой визит в Саудовскую Аравию.
Также ранее Зеленский предупредил о новом наступлении врага с севера. Россия подготовит 15 дивизий для тренировки и усиления ситуации на Белорусском направлении.
Напомним, премьер-министр Индии Нарендра Моди сделал заявление о завершении войны в Украине. Премьер-министр Индии поддержал инициативы Доналда Трампа.
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Что такое Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными?
Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными - временный вспомогательный орган Кабинета Министров Украины для координации деятельности различных органов власти, силовых структур и общественных объединений, пишет Википедия.
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