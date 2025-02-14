Моди сделал заявление о завершении войны в Украине: что сказал

Премьер-министр Индии поддержал инициативы Доналда Трампа.

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Нарендра Моди поддержал Трампа в мирной инициативе / Коллаж: Главред, фото: x.com/POTUS, сайт Кремля

Кратко:

Моди озвучил своб позицию в отношении войны РФ и Украины

Киеву и Москве нужно сесть за стол переговоров

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что его страна выступает на стороне мира в российско-украинской войне, и поприветствовал инициативу президента США Дональда Трампа усадить стороны за стол переговоров.

"Мир думал, что Индия каким-то образом является нейтральной страной во всем этом процессе. Но это неправда. У Индии есть сторона, и эта сторона мира", - заявил Моди во время встречи в Белом доме с Трампом.

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Премьер Индии подчеркнул важность "диалога, дипломатии и мирного решения". По словам Моди, об этом он говорил и российскому диктатору Владимиру Путину.

"Я сказал ему, что сейчас не эпоха войны, и я твердо убежден, что проблемы не решаются на поле боя. Обеим сторонам придется сесть за стол переговоров", - заявил Моди.

Отношения между Индией и Украиной

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Индия заняла неоднозначную позицию, называя себя "нейтральной" страной. При этом премьер-министр Моди, скорее, отражал благосклонную к Москве позицию. В частности, после одного из массированных обстрелов Украины, во время которого погибли десятки людей, он провел встречу с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, во время которой крепко с ним обнимался. Это вызвало возмущение у Владимира Зеленского, который назвал такой поступок Моди сокрушительным ударом по мирным усилиям.

В августе 2024 года премьер-министр Индии Нарендра Моди посетил Украину с официальным визитом. Было подписано четыре соглашения о сотрудничестве между Индией и Украиной.

Президент Украины Владимир Зеленский тогда назвал желательным, чтобы второй саммит мира состоялся в одной из стран глобального юга, и сообщил, что предложил премьер-министру Наренду Моди провести саммит в Индии.

В то же время Индия продолжает налаживать отношения как с Украиной, так и с Россией. Она не заняла жесткую позицию относительно полномасштабного вторжения российских оккупантов на украинскую территорию.

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Кто такой Нарендра Моди? Нарендра Дамодардас Моди - индийский политический и государственный деятель. 14-й Премьер-министр Индии с 26 мая 2014 года. Лидер Бхаратия джаната парти. Главный министр штата Гуджарат с 7 октября 2001 до 22 мая 2014, пишет Википедия. Индия отказалась осудить полномасштабное российское вторжение в Украину в 2022 году и осталась нейтральной. Индийское правительство организовало операцию "Ганга", которая была направлена на возвращение на родину индийцев, оказавшихся в Украине во время войны. Индия эвакуировала около 20 000 индийских граждан в Украине, из которых чуть более 18 000 были студентами.

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