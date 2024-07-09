"Огромное разочарование": Зеленский отреагировал на объятия премьера Индии и Путина

Президент Владимир Зеленский расстроен встречей Нарендра Моди с российским диктатором Путиным в Москве, в частности их объятиями.

https://glavred.info/ukraine/ogromnoe-razocharovanie-zelenskiy-otreagiroval-na-obyatiya-premera-indii-i-putina-10579433.html Ссылка скопирована

Зеленский резко отреагировал на объятия премьера Индии с Путиным / Коллаж: Главред, фото: flickr, Владимир Зеленский

С двухдневным официальным визитом в страну-агрессора России прибыл премьер-министр Индии Нарендра Моди. Он провел встречу с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, во время которой крепко с ним обнимался. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на такой поступок представителя Индии.

В соцсети X он написал, что в то время, когда Россия своими ракетами убивает более 35 мирных жителей Украины, лидер крупнейшей в мире демократии обнимает кровавого преступника. Это является сокрушительным ударом по мирным усилиям.

При этом Моди не только приветливо провел разговор с главой страны-агрессора, но и выступил с прямым призывом прекратить войну в Украине, однако не тем путем, который предлагает Украина. Как сообщает NDTV, по его словам, решение найти на поле боя невозможно, поэтому между Россией и Украиной нужен диалог.

видео дня

"Индия всегда призывала уважать Устав ООН, включая территориальную целостность и суверенитет. Нет решения на поле боя. Диалог и дипломатия - это путь вперед", - сказал премьер Индии.

Кто такой Владимир Зеленский Зеленский Владимир - украинский государственный деятель, шестой и действующий Президент Украины с 20 мая 2019 года. До вступления в должность получил известность как шоумен, актер, комик, режиссер, продюсер и сценарист. Был совладельцем и художественным руководителем "Студии Квартал-95" (2003-2019) и генеральным продюсером телеканала "Интер" (2010-2012). Политическую карьеру начал в 2019 году и баллотировался на выборах президента Украины 2019 года. По итогам голосования избран Президентом Украины, сообщает Википедия.

Встреча иностранных лидеров с кремлевским диктатором Путиным

Недавно в Москву приехал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. После этого он анонсировал еще ряд "неожиданных встреч".

В Украине также раскритиковали визит Орбана в РФ, ведь принцип "никаких договоренностей об Украине без Украины" остается незыблемым.

Сам диктатор Путин также выезжал из страны для переговоров с партнерами. Так накануне он впервые за 24 года прибыл в Северную Корею и встретился с лидером страны Ким Чен Ыном.

Другие новости о заявлениях Зеленского:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред