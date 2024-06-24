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"Ничего личного - только бизнес": известно, почему Индия не подписала коммюнике

Руслана Заклинская
24 июня 2024, 14:12
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Индия старается избегать тесных связей с какой-либо одной стороной, чтобы максимально воспользоваться текущей ситуацией, сказал Владимир Огрызко.
'Ничего личного - только бизнес': известно, почему Индия не подписала коммюнике
Почему Индия решила не подписывать итоговое коммюнике на Саммите мира / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Индия использует текущую ситуацию исключительно для собственной выгоды, поэтому присутствовала на Саммите мира, но не подписала коммюнике. Страна покупает российскую нефть на десятки миллиардов долларов и зарабатывает на ее переработке и продаже на мировом рынке. Об этом во время чата на Главреде рассказал дипломат, бывший министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследований России Владимир Огрызко.

"Индия сейчас просто использует момент, чтобы заработать на ситуации, не более. Ничего личного - только бизнес. В определенной степени Индии это пока удавалось. Вспомните, что она накупила российской нефти на десятки миллиардов долларов, и ей это все было явно в плюс, поскольку она на этом зарабатывала, перерабатывая российскую нефть и продавая ее на мировом рынке. Но ведь все не бесконечно", - отметил дипломат.

Огрызко подчеркнул, что такая ситуация не продлится долго, поскольку уже сейчас Китаю было четко указано, что подобная деятельность не будет терпеть, и в случае необходимости против него будут вводиться санкции. В отношениях с Индией эта тема также будет обсуждаться, хотя, возможно, менее официально, но очень предметно.

видео дня

"Поэтому сейчас период, когда Индия пытается не слишком завязываться с какой-то одной стороной и пока что зарабатывать на сложившейся ситуации. Но вряд ли это продлится долго", - добавил он.

Кто такой Владимир Огрызко

Владимир Огрызко - украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 по март 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996).

В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем - независимой Украины) - с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве - атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко.

В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 г. он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по вопросам внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины.

В 1999-2004 годах - чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год - посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005-го - первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка.

18 декабря 2007-го назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина.

17 марта 2009-го назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Оставил должность вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года.

В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сложил полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней.

С сентября 2014 года дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как "Новое время", "Украинская правда".

С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

Саммит мира в Швейцарии - некоторые страны не подписали коммюнике

Напомним, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что на следующем Саммите мира должна быть поставлена точка в войне России против Украины.

Также заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква прокомментировал отсутствие подписей представителей некоторых стран под итоговым коммюнике Саммита мира в Швейцарии. Он отметил, что представители этих стран не имели необходимых полномочий для подписания важных документов.

Как сообщал Главред, в Офисе президента Украины выясняют информацию об отзыве подписей Ираком и Иорданией под декларацией Саммита мира в Швейцарии, сообщил советник руководителя Офиса президента Александр Бевз. Украина свяжется со Швейцарией для уточнения списка подписантов, поскольку во время объявления результатов эти страны были указаны на финальном табло.

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