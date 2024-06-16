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Премьер Нидерландов назвал "правильным" отсутствие России на Саммите мира

Яна Ставская
16 июня 2024, 13:40
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Продолжается второй день Саммита мира в Швейцарии.
Премьер Нидерландов назвал 'правильным' отсутствие России на Саммите мира
Рютте сделал заявление о Путине / Коллаж Главреда. Фото: ОП, скриншот видео

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте назвал правильным отсутствие России на Саммите мира в Швейцарии, на чем настаивали ряд стран мира, в частности пророссийски настроенный Китай.

Во время второго пленарного заседания саммита Рютте отметил, что нынешняя встреча - сигнал Путину.

"Мы показываем важный сигнал - не только украинский народ хочет мира, этого хотят все. Еще больший сигнал посылаем Путину", - сказал нидерландский премьер.

видео дня

Он добавил, что все страны-участницы мероприятия согласны, что Россия сейчас не должна быть за этим столом.

"Отсутствие России за этим столом на Саммите мира - это абсолютно правильное решение. Мир будет тогда, когда Россия будет уважать международные принципы и Устав ООН", - подчеркнул Рютте.

Второй день Саммита мира - последние новости:

В Швейцарии продолжается второй день организованного Украиной Саммита мира. В мероприятии приняла участие 101 страна мира.

По итогам Саммита стороны вечером, 16 июня, объявят финальную декларацию. Предложения затем передадут стране-агрессору.

Встреча касается обсуждения продовольственной, гуманитарной и ядерной безопасности. В частности, страны-участницы также обсудят возвращение Россией пленных украинцев.

Глобальный саммит мира в Швейцарии - что о нем известно

15-16 июня состоится первый Саммит мира для Украины. Местом его проведения станет Бюргеншток, расположенный неподалеку от швейцарского города Люцерн.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что к участию приглашены и ожидаются главы государств и правительств со всех континентов.

"Я уверен, что каждая миролюбивая страна заинтересована принять участие в саммите, ведь это имеет важное значение не только для Украины. Речь идет о глобальной роли каждой страны, а также о настоящем уважении к международному праву и мирному сосуществованию во всем мире", - заявил глава государства.

На саммите должны обсудить формулу Зеленского - завершение войны Украины и РФ на условиях Киева. Россия должна вывести свои войска и понести ответственность за преступления.

Страна-агрессор Россия также планирует сорвать "саммит мира" летом. Согласно данным разведки, у России есть соответствующий план, который уже был передан западным лидерам и спецслужбам.

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