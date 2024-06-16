Продолжается второй день Саммита мира в Швейцарии: главное

12:05

Шольц ответил, обсуждали ли "мирный план Путина" на Саммите

Страны-участницы Глобального саммита мира в Швейцарии не обсуждали так называемый "мирный план Путина". Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает The Guardian.

По словам канцлера, страны G7 понимают, что предложения российского диктатора Владимира Путина "не являются серьезными".

Шольц отметил, что предложения российского президента, которые включают отказ Украины от четырех областей, прекращение боевых действий и отказ от стремления к членству в НАТО, были направлены лишь на отвлечение внимания от конференции.