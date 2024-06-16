Продолжается второй день Саммита мира в Швейцарии: главное

В Швейцарии продолжается второй день организованного Украиной Саммита мира. В мероприятии приняла участие 101 страна мира.
По итогам Саммита стороны вечером, 16 июня, объявят финальную декларацию. Предложения затем передадут стране-агрессору.
Встреча касается обсуждения продовольственной, гуманитарной и ядерной безопасности. В частности, страны-участницы также обсудят возвращение Россией пленных украинцев.
Шольц ответил, обсуждали ли "мирный план Путина" на Саммите
Страны-участницы Глобального саммита мира в Швейцарии не обсуждали так называемый "мирный план Путина". Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает The Guardian.
По словам канцлера, страны G7 понимают, что предложения российского диктатора Владимира Путина "не являются серьезными".
Шольц отметил, что предложения российского президента, которые включают отказ Украины от четырех областей, прекращение боевых действий и отказ от стремления к членству в НАТО, были направлены лишь на отвлечение внимания от конференции.
"Такие страны, как Турция, Саудовская Аравия и Кения, отметили отсутствие России как препятствие. Кремль заявил в субботу, что Запад неконструктивно отреагировал на предложения Путина относительно новой архитектуры безопасности и мирных переговоров с Украиной", - отмечают журналисты.
Журналисты Reuters ознакомились с проектом финального варианта декларации Саммита мира
В документе будет особено отмечаться вина России в развязывании полномасштабной войны.
В Reuters подчеркнули, что в предыдущей версии текста вместо слова "война" употреблялось "агрессия". Кроме того, участники Саммита указывают на необходимость уважать территориальную целостность Украины.
Также в документе содержится призыв к Кремлю вернуть официальному Киеву контроль над Запорожской АЭС и временно оккупированными морскими портами Украины.
По данным Офиса президента Украины, среди участников есть "четкая позиция" относительно коммюнике, к нему смогут присоединиться все желающие страны и организации.
Зеленский встретился с Харрис на полях Саммита мира
Президент Владимир Зеленский поблагодарил администрацию Джо Байдена и США за заключенное ранее соглашение по безопасности в ходе встречи на полях Глобального саммита мира в Швейцарии с вице-президентом США Камалой Харрис.
"Сегодня мы уже можем сказать, что наши команды начали его воплощать", - сказал глава государства, добавив, что речь идет об укреплении безопасности Украины, всей Европы, "а значит, и Америки".
Он также выразил благодарность Конгрессу США за принятие финансирования, которое позволило разблокировать военную помощь Украине.
Поддержка Украины и украинского народа является стратегическим интересом для США, а не благотворительностью, отмечает вице-президент США Камала Харрис.
"Поддержка президента Байдена непоколебима. Это не благотворительность с нашей стороны. Народ Украины и его будущее – наш стратегический интерес, это наш интерес, чтобы международные нормы, такие как территориальная целостность и независимость были соблюдены", - сказала Харрис.
Шольц заговорил об окончании войны и назвал условие переговоров с Путиным
Следующий Саммит мира должен пройти при участии России, где будет принято решение об окончании полномасштабной войны, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Как подчеркнул он в интервью ZDF, в Швейцарии нужно создать основу для обсуждения мира вне тем, которые будут обсуждаться на саммите.
Шольц сообщил, что главными темами в Швейцарии будут вопросы возвращения похищенных детей, защита атомных электростанций и предотвращение использования ядерного оружия.
"Но главный вопрос, конечно, состоит в том, как можно достичь честного и справедливого мира. В конечном счете должна состояться конференция и мирные переговоры, которые также будут работать в пользу Украины", – отметил канцлер Германии.
"Часть миротворческого процесса": Зеленский спрогнозировал результаты Саммита
На Саммите мира в Швейцарии представлены 101 государство мира, включая международные организации, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Сегодня - день нашего общего успеха. Действительно нам всем вместе удалось дать шанс дипломатии", - сказал он во время совместного брифинга с президентом Швейцарии.
Как он подчеркнул, Украина никогда не хотела этой войны. "Это - преступная и абсолютно неспровоцированная агрессия России, и единственный, кто ее хотел, - это Путин".
"Но в любом случае - мир сильнее", - отметил Зеленский.
Именно поэтому, по его словам, родилась Формула мира. "Формула единения мирового большинства ради мира, ради полной действенности целей и принципов Устава ООН, международного права, а, следовательно, и глобальной безопасности. Это то, что близко каждой нации мира", - заявил он.
"Именно поэтому удалось объединить здесь в Швейцарии 101 страну и международную организацию. На сегодня такое количество зарегистрировалось тут - на первом Саммите мира", - заявил Зеленский.
Ермак отреагировал на провокацию Путина накануне Саммита
Заявления диктатора Владимира Путина накануне Саммита мира не повлияют на его повестку дня, заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
"Они (слова Путина – ред.) точно не поменяют адженду, они точно не повлияли на решение большого количества стран быть здесь и говорить о мире", - сказал он в эфире Канала 24.
Список участников Саммита мира 2024
Полный список стран и организаций, которые участвуют в Саммите. Большинство стран будут представлены на уровне первого лица.
Зеленский уже прибыл на Саммит
⚡️??Zelensky has already arrived in ??Switzerland for the Peace Summit.— ??Ukrainian Front (@front_ukrainian) June 14, 2024
About 100 countries of the world will take part in it tomorrow. pic.twitter.com/TtqlSjzFQO
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