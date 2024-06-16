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Окружение россиян в Волчанске: в ISW указали на важный аспект

Юрий Берендий
16 июня 2024, 10:44
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В ISW отметили, что за прошедшие сутки на Харьковщине не было зафиксировано никаких визуально подтвержденных изменений линии фронта ни одной из сторон.
Окружение россиян в Волчанске: в ISW указали на важный аспект
В ISW прокомментировали окружение россиян в Волчанске / Коллаж Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 38 отдельная бригада морской пехоты

15 июня украинские и западные СМИ сообщили об окружении Силами обороны Украины до 400 российский военнослужащих и взятии в плен еще десятков оккупантов в Волчанске на Харьковщине. Аналитики Института изучения войны ISW отмечают, что пока не могут подтвердить эти заявления.

В отчете ISW говорится, что украинские источники обнародовали удаленное сообщение так называемого российского "военкора" в Telegram от 14 июня, в котором говорилось о том, что неизвестное количество российских военнослужащих попало в окружение на территории Волчанского агрегатного завода.

"The Telegraph увеличил кадры, на которых украинские силы захватили около 30 российских военнопленных в неустановленном районе Харьковской и Донецкой областей, и предположил, что украинские силы захватили этих военнопленных возле Волчанского агрегатного завода", - отмечают аналитики.

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Позже, 15 июля, блогер заявил, что украинские источники преувеличили его сообщение от 14 июня. Он пояснил, что его сообщение касалось фронтовых отчетов о временном блокировании украинскими силами российской логистики в Волчанске, а не угрозы окружения российских войск.

"Милблогер утверждал, что ждал публикации об этих логистических проблемах несколько дней после получения информации, но утверждал, что ситуация в Волчанске все еще остается сложной для российских войск", - указывают аналитики

Позже, Telegram-канал Северной группировки войск РФ публично опротестовал информацию об окружении украинскими войсками Агрегатного завода и захвате российских военных в плен. Они заявили, что российские войска полностью контролируют окрестности агрегатного завода.

Однако, в ISW не зафиксировали изменений линии фронта на Харьковщине и не могут подтвердить контроль российских войск над агрегатным заводом в Волчанске.

Кроме того, согласно отчету американских аналитиков, российские войска продолжали наступательные действия к северу от Харькова возле Липцев и Глубокого, а также к северо-востоку от Харькова возле Волчанска и Тихого 15 июня.

Окружение россиян в Волчанске: в ISW указали на важный аспект
Бои на Харьковщине / Фото: understandingwar

Наступление России 2024 - бои на Харьковщине

Утром 10 мая российские оккупанты пошли на прорыв границы в Харьковской области со стороны Курской, Белгородской и Брянской областей. Началась немедленная эвакуация гражданского населения. Накануне на том участке фронта фиксировали группировку ВС РФ в 50 тысяч личного состава.

По итогам боев в Харьковской области российские оккупанты по состоянию на 12 мая оккупировали шесть сел в приграничной зоне - Стрелечье, Пыльное, Красное, Борисовку, Огирцево и Плетеневку. Практически все они были в "серой зоне". Без ввода резервов на этот участок фронта ситуация грозит стать критической, считают аналитики.

На фоне наступления российских войск на север Харьковской области сменилось руководство ОТУВ "Харьков". Новым командующим стал Михаил Драпатий, который пришел на смену Юрию Галушкину.

Российские оккупанты продвинулись не более чем на 8 километров от границы в северной части Харьковской области и намерены создать "буферную зону", а не продвигаться вглубь Харьковщины, свидетельствует отчет аналитиков Института изучения войны за 15 мая.

В Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической, а российские оккупанты могут атаковать в направлении Сум. Об этом заявил 14 мая начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов. По его словам, атаки россиян в Харьковской области будут продолжаться еще три-четыре дня, после чего войска РФ, как ожидается, "предпримут решительное наступление в направлении Сум".

Бои на Харьковщине - что известно о ситуации в Волчанске

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупационные войска оказались в окружении на Харьковщине, заблокированы на территории агрегатного завода в Волчанске, что усложнило их снабжение провизией и боеприпасами. Об этом сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Боец 24-й отдельной штурмовой бригады "Айдар" Станислав Бунятов, известный под позывным "Осман", рассказал о боях за Волчанск, где российские оккупанты уже 5 дней заблокированы на агрегатном заводе.

В районе Волчанска Харьковской области Вооруженные силы Украины разгромили вражеские подразделения и взяли много пленных. Об этом сообщил военный журналист Андрей Цаплиенко, ссылаясь на данные, опубликованные в пропагандистских пабликах.

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