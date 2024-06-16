Окружение россиян в Волчанске: в ISW указали на важный аспект

В ISW отметили, что за прошедшие сутки на Харьковщине не было зафиксировано никаких визуально подтвержденных изменений линии фронта ни одной из сторон.

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В ISW прокомментировали окружение россиян в Волчанске / Коллаж Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 38 отдельная бригада морской пехоты

15 июня украинские и западные СМИ сообщили об окружении Силами обороны Украины до 400 российский военнослужащих и взятии в плен еще десятков оккупантов в Волчанске на Харьковщине. Аналитики Института изучения войны ISW отмечают, что пока не могут подтвердить эти заявления.

В отчете ISW говорится, что украинские источники обнародовали удаленное сообщение так называемого российского "военкора" в Telegram от 14 июня, в котором говорилось о том, что неизвестное количество российских военнослужащих попало в окружение на территории Волчанского агрегатного завода.

"The Telegraph увеличил кадры, на которых украинские силы захватили около 30 российских военнопленных в неустановленном районе Харьковской и Донецкой областей, и предположил, что украинские силы захватили этих военнопленных возле Волчанского агрегатного завода", - отмечают аналитики. видео дня

Позже, 15 июля, блогер заявил, что украинские источники преувеличили его сообщение от 14 июня. Он пояснил, что его сообщение касалось фронтовых отчетов о временном блокировании украинскими силами российской логистики в Волчанске, а не угрозы окружения российских войск.

"Милблогер утверждал, что ждал публикации об этих логистических проблемах несколько дней после получения информации, но утверждал, что ситуация в Волчанске все еще остается сложной для российских войск", - указывают аналитики

Позже, Telegram-канал Северной группировки войск РФ публично опротестовал информацию об окружении украинскими войсками Агрегатного завода и захвате российских военных в плен. Они заявили, что российские войска полностью контролируют окрестности агрегатного завода.

Однако, в ISW не зафиксировали изменений линии фронта на Харьковщине и не могут подтвердить контроль российских войск над агрегатным заводом в Волчанске.

Кроме того, согласно отчету американских аналитиков, российские войска продолжали наступательные действия к северу от Харькова возле Липцев и Глубокого, а также к северо-востоку от Харькова возле Волчанска и Тихого 15 июня.

Бои на Харьковщине / Фото: understandingwar

Бои на Харьковщине - что известно о ситуации в Волчанске

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупационные войска оказались в окружении на Харьковщине, заблокированы на территории агрегатного завода в Волчанске, что усложнило их снабжение провизией и боеприпасами. Об этом сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Боец 24-й отдельной штурмовой бригады "Айдар" Станислав Бунятов, известный под позывным "Осман", рассказал о боях за Волчанск, где российские оккупанты уже 5 дней заблокированы на агрегатном заводе.

В районе Волчанска Харьковской области Вооруженные силы Украины разгромили вражеские подразделения и взяли много пленных. Об этом сообщил военный журналист Андрей Цаплиенко, ссылаясь на данные, опубликованные в пропагандистских пабликах.

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