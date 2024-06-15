"Оккупанты заблокированы 5-й день": в ВСУ раскрыли детали боев за Волчанск

В районах населенных пунктов Тихое и Волчанск продолжаются боевые столкновения, рассказали в Генштабе.

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В ВСУ рассказали подробности боев за Волчанск / колаж: Главред, фото: 35 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михаїла Остроградського, 38 окрема бригада морської піхоти

Боец 24-й отдельной штурмовой бригады (ОШБр) "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман" рассказал подробности боев за Волчанск Харьковской области.

"По Агрегатному заводу в Волчанске. На самом деле оккупанты (нецензурно) заблокированы там уже 5-й день, до этого они заходили туда через одну улицу, потом ребята штурмовали ее и выставили несколько СП, через которые оккупанты (нецензурно) пройти не могут", — пишет он в Telegram-канале "Говорять Снайпер".

По его словам, блокирование оккупантов на Агрегатном заводе существенно на ситуацию в Волчанске не повлияло.

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"Логистику враг наладил с помощью дронов, с которых бросает БК, воду и еду, патовой ситуации для них нет, потому что даже те заблокированные оккупанты (нецензурно) для их командования ничего не значат", — добавил Бунятов.

Что говорят в Генштабе

Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в сводке, со своей территории РФ продолжает наносить удары управляемыми авиационными бомбами по Харьковской области.

В районах населенных пунктов Тихое и Волчанск продолжаются боевые столкновения, добавили в Генштабе.

/ deepstatemap.live

Что за город Волчанск? Волчанск – город в Украине, Чугуевском районе Харьковской области, центр Волчанской городской общины, бывший районный центр одноименного района. Согласно данным по состоянию на 2022 год, в городе проживало около 3500 человек, пишет Википедия.

Бои за Волчанск - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что россияне прорвались возле Волчанска. Аналитики Института изучения войны сообщили, что российская оккупационная армия недавно продвинулась вблизи Волчанска в Харьковской области. Впрочем, их темп наступательных операций замедлился.

Напомним, ранее сообщалось о том, что армия РФ подтягивает резервы под Волчанском. Офицер отделения разведки бригады "Рубеж" НГУ Виталий Литвин сообщил, что в Харьковской области россияне подтягивают резервы и перегруппировываются, чтобы возобновить штурмы Липцов и Волчанска.

Как сообщалось ранее, ВСУ перешли в наступление в Волчанске. В Институте изучения войны подтвердили успешное продвижение Сил обороны Украины в Волчанске и назвали ключевую цель российского наступления на Харьковщине - оттеснить украинские войска от международной границы с Белгородской областью и приблизиться к Харькову.

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