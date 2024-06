Россияне прорвались возле Волчанска: в ISW раскрыли, почему они замедлили наступление

Аналитики Института изучения войны сообщили, что российская оккупационная армия недавно продвинулась вблизи Волчанска в Харьковской области. Впрочем, их темп наступательных операций замедлился.

В отчете ISW отмечается, что на Липцевском направлении наступление оккупантов не привело к изменениям линии фронта. Впрочем, геолокационные кадры за 4 июня показывают, что захватчики недавно продвинулись на северную окраину Старицы, что на юго-западе от Волчанска.

ISW со ссылкой на представителя Группы войск "Хортица" подполковника Назара Волошина информирует, что украинские войска контролируют примерно 70% Волчанска. Кроме того, один командир украинского взвода, который действует на севере Харьковской области, заявил, что захватчики продолжают вести тяжелые пехотные наступления в этом районе, но их техника не приближается к международной границе на три-пять километров, чтобы избежать ударов ВСУ.

Аналитики отмечают, что бои продолжались под Старицей, вблизи и в пределах Волчанска, а также - под Липцами и Глубоким (к северу от Липцов).

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.