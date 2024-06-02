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Город под бомбежкой: ВСУ мощно отбросили оккупантов в Волчанске

Юлия Закрепа
2 июня 2024, 12:55
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Российские оккупационные войска жестоко бомбардируют город Волчанск, превращая его в руины.
Город под бомбежкой: ВСУ мощно отбросили оккупантов в Волчанске
ВСУ контратаковали в Волчанске / коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", скриншот: deepstatе

Эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке заявил, что Вооруженные силы Украины провели контрнаступательную операцию в Волчанске и имели успех.

В середине мая российские войска заняли северную часть Волчанска в Харьковской области и несколько центральных кварталов. За последние дни украинским защитникам удалось частично выбить их из центра, сообщил Рьопке.

Зато российские оккупационные войска безжалостно бомбардируют город, превращая его в руины. К западу от Волчанска российские силы взяли около половины села Старица. Однако, на других направлениях их продвижение замедлилось.

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"Уже только около четверти территории города находится под однозначным российским контролем. Неделю назад это была почти половина. Россияне теряют позиции в Волчанске и все чаще прибегают к разрушению города с помощью РСЗО, тяжелой артиллерии и планирующих авиабомб, сбрасываемых с расстояния", - говорится в сообщении.

Что известно о Bild

Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия.

Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение.

В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

Что происходит в Волчанске: что известно

Напомним, что боец рассказал о пике боевых действий на Харьковщине. Войска страны-агрессора России ведут штурмовые действия в районе Волчанска на Харьковщине, но Силы обороны Украины сдерживают врага и ломают его планы по захвату города.

Украина контролирует более 70% Волчанска. На этом направлении оккупанты перешли к тактике массированного поражения украинских позиций с помощью артиллерии и КАБов. В то же время командование РФ пытается привлечь резервы из двух армейских корпусов.

Назар Волошин рассказал об уличных боях в Волчанске. Враг пытается продолжать штурмовать Волчанск и не оставляет попыток закрепиться в городе пехотными подразделениями. В то же время, он подчеркнул, что большую часть Волчанска контролируют Силы обороны.

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