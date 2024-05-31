Россияне 'стирают' Волчанск: боец рассказал о пике боевых действий на Харьковщине

Оккупанты увеличили количество применений КАБов по позициям украинских защитников, а также использование ствольной и реактивной артиллерии.

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На Харьковщине продолжаются боевые столкновения украинских войск с подразделениями российской армии / коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, 43 отдельная механизированная бригада

Войска страны-агрессора России ведут штурмовые действия в районе Волчанска на Харьковщине, но Силы обороны Украины сдерживают врага и ломают его планы по захвату города, говорит военнослужащий 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Константин Гордиенко с позывным "Историк".

Он подчеркивает, что на Харьковщине продолжаются боевые столкновения украинских войск с подразделениями российской армии.

"Прежде всего это штурмовые действия в районе Волчанска, где он (враг - ред.), не жалея артиллерии, КАБов, дронов "стирает" город. На сегодня военнослужащие Сил обороны Украины, в частности 57 бригады, мужественно сдерживают врага и ломают его планы по захвату Волчанска", - отметил "Историк" в эфире телемарафона. видео дня

По его словам, оккупанты не прекращают штурмовые действия в самом Волчанске.

"Учитывая, какое количество оккупантов уничтожают военнослужащие Сил обороны Украины, можно утвердительно говорить о том, что враг задействует свои резервы, в частности пехоты, для проведения "мясных штурмов". Сегодня в городе Волчанск такие методы не приносят врагу тактического успеха, и это является показателем эффективной работы Сил обороны Украины", - рассказал боец.

Он также добавил, что захватчики увеличили количество применений КАБов по позициям украинских защитников, а также использование ствольной и реактивной артиллерии.

Что за город Волчанск? Волчанск - город в Украине, в Чугуевском районе Харьковской области, центр Волчанской городской громады, бывший районный центр одноименного района. Согласно данным по состоянию на 2022 год, в городе проживало около 3500 человек, пишет Википедия.

Наступление россиян на Харьковщине - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты продолжают концентрировать силы на севере Харьковской области на направлении главного удара Стрелеча-Липцы и неподалеку от города Волчанск. Враг осуществляет передислокацию дополнительных бригад и полков с других направлений боевых действий и направления с полигонов.

В свою очередь, представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин сообщил, что в Харьковской области сохраняется сложная ситуация, однако Силы обороны дают мощный отпор оккупантам и наносят ему немалые потери.

Военный аналитик, соучредитель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирёв считает, что у российских оккупантов было 4 задачи, которых необходимо было им добиться, наступая на Харьковщине.

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