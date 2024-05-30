ВСУ контролируют Волчанск на 70%: что происходит в городе и за городом

Сейчас в городе продолжаются уличные бои. У оккупантов - серьезные проблемы с логистикой.

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ВС РФ продолжают штурмовать город / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/UALandForces, Deepstatemap.live

Вооруженные силы Украины сейчас контролируют 70% территории Волчанска на севере Харьковской области. Продолжаются уличные бои, рассказал в эфире УП представитель оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Юрий Повх.

По его словам, ВСУ продолжают обустройство дополнительных оборонительных позиций, чтобы помешать продвижению оккупантов вглубь области.

"Вооруженные силы Украины контролируют Волчанск... можем говорить о 70% контроля за город, продолжаются уличные бои. Враг не меняет тактику - пытается продвигаться малыми группами, закрепляться на новой территории. Вооруженные силы этого не дают сделать", - отметил Повх.

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Повх добавил, что логистика россиян существенно усложнена.

"Логистика врага усложнена. Доходит до того, что переброска боеприпасов и продовольствия враг осуществляет с помощью багги, мотоциклов, но не бронетехникой", - пояснил представитель ОТУВ "Харьков".

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Что за город Волчанск? Волчанск - город в Украине, в Чугуевском районе Харьковской области, центр Волчанской городской громады, бывший районный центр одноименного района. Согласно данным по состоянию на 2022 год, в городе проживало около 3500 человек, пишет Википедия.

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