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ВСУ контролируют Волчанск на 70%: что происходит в городе и за городом

Яна Ставская
30 мая 2024, 21:50
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Сейчас в городе продолжаются уличные бои. У оккупантов - серьезные проблемы с логистикой.
ВСУ контролируют Волчанск на 70%: что происходит в городе и за городом
ВС РФ продолжают штурмовать город / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/UALandForces, Deepstatemap.live

Вооруженные силы Украины сейчас контролируют 70% территории Волчанска на севере Харьковской области. Продолжаются уличные бои, рассказал в эфире УП представитель оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Юрий Повх.

По его словам, ВСУ продолжают обустройство дополнительных оборонительных позиций, чтобы помешать продвижению оккупантов вглубь области.

"Вооруженные силы Украины контролируют Волчанск... можем говорить о 70% контроля за город, продолжаются уличные бои. Враг не меняет тактику - пытается продвигаться малыми группами, закрепляться на новой территории. Вооруженные силы этого не дают сделать", - отметил Повх.

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Повх добавил, что логистика россиян существенно усложнена.

"Логистика врага усложнена. Доходит до того, что переброска боеприпасов и продовольствия враг осуществляет с помощью багги, мотоциклов, но не бронетехникой", - пояснил представитель ОТУВ "Харьков".

Наступление России – последние новости

Российские оккупанты продолжают концентрировать силы на севере Харьковской области на направлении главного удара Стрелечье-Липцы и неподалеку от города Волчанск. Враг осуществляет передислокацию дополнительных бригад и полков по другим направлениям боевых действий и напрямую из полигонов.

По мнению Института изучения войны, Путин продолжает готовить граждан страны-агрессора России к затяжной войне против Украины. В одном из своих последних заявлений глава Кремля отмечал, что все россияне должны "работать так, как на передовой", и что они переживают "уникальный исторический момент".

На Купянском направлении оккупанты намерены захватить Табаевку и выйти в Оскольское водохранилище. Скорее всего, заметил в чате на Главреде эксперт Дмитрий Снегирев, целью для РФ не Купянск, а Изюм.

Что за город Волчанск?

Волчанск - город в Украине, в Чугуевском районе Харьковской области, центр Волчанской городской громады, бывший районный центр одноименного района. Согласно данным по состоянию на 2022 год, в городе проживало около 3500 человек, пишет Википедия.

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